Es tendencia:
logotipo del encabezado
Interés general

En 32 segundos, Diego Latorre reveló por qué no quiere ser director técnico

Gambetita se desempeña como periodista y comentarista en ESPN donde explica sus conocimientos, pero nunca tuvo una experiencia como DT.

Por Lautaro Toschi

Diego Fernando Latorre
© @dflatorreDiego Fernando Latorre

Diego Fernando Latorre es una de las voces más respetadas en lo que respecta a la comunicación deportiva. En su rol de analista y comentarista en ESPN, Gambetita suele ser certero y, al sido futbolista profesional durante varios años con pasos interesantes por Boca, el fútbol mexicano y el español, en más de una oportunidad se pensó que podría haber encarado su carrera como director técnico.

En diálogo con Hugo Balassone, Diego Fernando Latorre fue consultado respecto si le gustaría ser entrenador y dijo: “Estoy muy desencantado porque veo que no se sostiene nada en el fútbol argentino. En tres o cuatro partido ya estás bombardeado por todos lados, a veces en dos o tres y eso me quitaría mucha felicidad porque yo creo que el técnico tiene que ser un artesano, creo que la didáctica del entrenamiento, la enseñanza y el progreso de un jugador no está en tres partidos y eso influye“.

Guardiola y Latorre. (Foto: @dflatorre).

Guardiola y Latorre. (Foto: @dflatorre).

El caso de Sebastián Domínguez

Durante varios años, Diego Latorre compartió panel con Sebastián Domínguez en ESPN. El ex marcador central tomó la decisión de comenzar su carrera como entrenador luego de ser ayudante de campo de Hernán Crespo por un corto período. La realidad es que Domínguez fue sumamente cuestionado y en gran parte se utilizó como argumento su faceta como analista. Los resultados no se le dieron en Tigre y mucho menos en Vélez.

Diego Latorre fue categórico con el presente de Gallardo en River: “Lo veo aplomado”

ver también

Diego Latorre fue categórico con el presente de Gallardo en River: “Lo veo aplomado”

Latorre y La Jaula Fútbol

Hace algunas semanas, Diego Fernando Latorre sumió el desafío de conducir a La Jaula Fútbol, un equipo amateur de fútbol 7 donde juega su hijo Dieguito. Es imposible de comparar esta experiencia con lo que sería asumir las riendas de un equipo profesional, pero así y todo generó gran revuelo está noticia. Cabe destacar que La Jaula competirá en la Copa Potrero, que tiene el Kun Agüero como su cara visible.

Diego Latorre hace su estreno como DT y ya arregló la llegada a su primer equipo

ver también

Diego Latorre hace su estreno como DT y ya arregló la llegada a su primer equipo

El Flaco López confesó quien es su referente y generó que Diego Latorre se ponga de pie: “Te quiero”

ver también

El Flaco López confesó quien es su referente y generó que Diego Latorre se ponga de pie: “Te quiero”

lautaro toschi
Lautaro Toschi

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

Si Boca entra a la Copa Libertadores es en gran parte gracias a Gago

ggrova
german garcía grova

Marcos Rojo, habilitado para el jugar el Torneo Clausura con Racing: el motivo

Lee también
El crudo relato de una figura del Real Madrid y la Selección de Brasil tras su rotura de ligamentos: “Pensé en dejar el fútbol”
Fútbol Internacional

El crudo relato de una figura del Real Madrid y la Selección de Brasil tras su rotura de ligamentos: “Pensé en dejar el fútbol”

Quién es el árbitro de Argentina vs. Nigeria por el Mundial Sub 20
Mundial Sub 20

Quién es el árbitro de Argentina vs. Nigeria por el Mundial Sub 20

Ni Milton Giménez ni Copetti: la figura del fútbol argentino que quiere Racing por la lesión de Elías Torres
Fútbol Argentino

Ni Milton Giménez ni Copetti: la figura del fútbol argentino que quiere Racing por la lesión de Elías Torres

Un club del Ascenso echó a su abogado luego de la presentación de Milei en el Movistar Arena
Offside

Un club del Ascenso echó a su abogado luego de la presentación de Milei en el Movistar Arena

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo