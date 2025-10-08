En 32 segundos, Diego Latorre reveló por qué no quiere ser director técnico

Diego Fernando Latorre es una de las voces más respetadas en lo que respecta a la comunicación deportiva. En su rol de analista y comentarista en ESPN, Gambetita suele ser certero y, al sido futbolista profesional durante varios años con pasos interesantes por Boca, el fútbol mexicano y el español, en más de una oportunidad se pensó que podría haber encarado su carrera como director técnico.

En diálogo con Hugo Balassone, Diego Fernando Latorre fue consultado respecto si le gustaría ser entrenador y dijo: “Estoy muy desencantado porque veo que no se sostiene nada en el fútbol argentino. En tres o cuatro partido ya estás bombardeado por todos lados, a veces en dos o tres y eso me quitaría mucha felicidad porque yo creo que el técnico tiene que ser un artesano, creo que la didáctica del entrenamiento, la enseñanza y el progreso de un jugador no está en tres partidos y eso influye“.

Guardiola y Latorre. (Foto: @dflatorre).

El caso de Sebastián Domínguez

Durante varios años, Diego Latorre compartió panel con Sebastián Domínguez en ESPN. El ex marcador central tomó la decisión de comenzar su carrera como entrenador luego de ser ayudante de campo de Hernán Crespo por un corto período. La realidad es que Domínguez fue sumamente cuestionado y en gran parte se utilizó como argumento su faceta como analista. Los resultados no se le dieron en Tigre y mucho menos en Vélez.

ver también Diego Latorre fue categórico con el presente de Gallardo en River: “Lo veo aplomado”

Latorre y La Jaula Fútbol

Hace algunas semanas, Diego Fernando Latorre sumió el desafío de conducir a La Jaula Fútbol, un equipo amateur de fútbol 7 donde juega su hijo Dieguito. Es imposible de comparar esta experiencia con lo que sería asumir las riendas de un equipo profesional, pero así y todo generó gran revuelo está noticia. Cabe destacar que La Jaula competirá en la Copa Potrero, que tiene el Kun Agüero como su cara visible.

ver también Diego Latorre hace su estreno como DT y ya arregló la llegada a su primer equipo