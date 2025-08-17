Histórica sanción en San Juan: dos años para un entrenador y un año para ocho futbolistas

Muchas veces se confunde la pasión con la violencia en el fútbol argentino. El pasado sábado 2 de agosto se vieron las caras Marquesado y Peñarol en un duelo correspondiente a la Cuarta División de la Liga Sanjuanina y todo terminó de la peor manera. Fue escandalosa la pelea entre los futbolistas de ambos clubes y también estuvo involucrado Esteban Balmaceda, entrenador de Marquesado, quien finalmente recibió la mayor sanción, aunque también se vieron afectados en la decisión del Tribunal del penas once futbolistas del mismo equipo.

Fue tal el escándalo que el Tribunal de Penas se tomó más de diez días para tomar la decisión final y decretar las sanciones, que recibieron ambos clubes, aunque el más afectado fue Marquesado, club que fue local. Las sanciones fueron de dos años para su entrenador, un año para ocho jugadores, 30 partidos para tres futbolistas y una multa económica que ronda los 2,7 millones de pesos. Por su parte, Peñarol recibió sanciones para cuatro jugadores, uno de ellos por dos fechas y otros tres por tres jornadas.

Así fue la pelea entre Marquesado y Peñarol

Las duras sanciones que aplicó el Tribunal de Penas

Para el Club Marquesado:

Esteban Balmaceda , técnico del Club Marquesado, fue sancionado con dos (2) años de suspensión , en base a los artículos 260 y 200 incisos 1, 2, 3 y 11, y artículo 287 inciso 5° del R.T.P.

, técnico del Club Marquesado, fue sancionado con , en base a los artículos 260 y 200 incisos 1, 2, 3 y 11, y artículo 287 inciso 5° del R.T.P. Ocho jugadores del plantel fueron suspendidos por un (1) año. Se trata de: Castro León, Agüero Pablo, Poblete Ramón, Rubio David, Tapia Joel, Molina Matías, Molina Ulises y Axel Aballay,

Todos ellos fueron sancionados bajo los mismos artículos del R.T.P. (200 inc. 1, 2, 3 y 11, y 287 inc. 5°)

Además, otros tres jugadores recibieron treinta (30) partidos de suspensión : Uriel Tobal, Alejo Castro y Ríos Gustavo.

: Uriel Tobal, Alejo Castro y Ríos Gustavo. Como entidad, el Club Marquesado también fue sancionado con una multa de 150 V.E. por tres fechas, en virtud de los artículos 80 y 83 del R.T.P.

Para el club Peñarol:

Mariano Pellice fue suspendido por dos (2) partidos .

fue suspendido por . Otros cuatro jugadores recibieron tres (3) partidos de suspensión: Salas Marcos, Aguero NIcolás, Flores Felipe y Sánchez Leonel.

