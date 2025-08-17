Es tendencia:
logotipo del encabezado
Interés general

Histórica sanción en San Juan: dos años para un entrenador y un año para ocho futbolistas

Marquesado y Peñarol se vieron las caras en la Cuarta División de la Liga Sanjuanina y todo terminó en escándalo.

Por Lautaro Toschi

Los jugadores de Marquesado y Peñarol terminaron a las piñas
© Captura Tierra DeportivaLos jugadores de Marquesado y Peñarol terminaron a las piñas

Muchas veces se confunde la pasión con la violencia en el fútbol argentino. El pasado sábado 2 de agosto se vieron las caras Marquesado y Peñarol en un duelo correspondiente a la Cuarta División de la Liga Sanjuanina y todo terminó de la peor manera. Fue escandalosa la pelea entre los futbolistas de ambos clubes y también estuvo involucrado Esteban Balmaceda, entrenador de Marquesado, quien finalmente recibió la mayor sanción, aunque también se vieron afectados en la decisión del Tribunal del penas once futbolistas del mismo equipo.

Fue tal el escándalo que el Tribunal de Penas se tomó más de diez días para tomar la decisión final y decretar las sanciones, que recibieron ambos clubes, aunque el más afectado fue Marquesado, club que fue local. Las sanciones fueron de dos años para su entrenador, un año para ocho jugadores, 30 partidos para tres futbolistas y una multa económica que ronda los 2,7 millones de pesos. Por su parte, Peñarol recibió sanciones para cuatro jugadores, uno de ellos por dos fechas y otros tres por tres jornadas.

Dos pasacalles exigiendo cortar la mala racha: así amaneció el hotel de Boca antes del partido vs. Independiente Rivadavia

ver también

Dos pasacalles exigiendo cortar la mala racha: así amaneció el hotel de Boca antes del partido vs. Independiente Rivadavia

Así fue la pelea entre Marquesado y Peñarol

Las duras sanciones que aplicó el Tribunal de Penas

Para el Club Marquesado:

  • Esteban Balmaceda, técnico del Club Marquesado, fue sancionado con dos (2) años de suspensión, en base a los artículos 260 y 200 incisos 1, 2, 3 y 11, y artículo 287 inciso 5° del R.T.P.
  • Ocho jugadores del plantel fueron suspendidos por un (1) año. Se trata de: Castro León, Agüero Pablo, Poblete Ramón, Rubio David, Tapia Joel, Molina Matías, Molina Ulises y Axel Aballay,

Todos ellos fueron sancionados bajo los mismos artículos del R.T.P. (200 inc. 1, 2, 3 y 11, y 287 inc. 5°)

  • Además, otros tres jugadores recibieron treinta (30) partidos de suspensión: Uriel Tobal, Alejo Castro y Ríos Gustavo.
  • Como entidad, el Club Marquesado también fue sancionado con una multa de 150 V.E. por tres fechas, en virtud de los artículos 80 y 83 del R.T.P.
Publicidad

Para el club Peñarol:

  • Mariano Pellice fue suspendido por dos (2) partidos.
  • Otros cuatro jugadores recibieron tres (3) partidos de suspensión: Salas Marcos, Aguero NIcolás, Flores Felipe y Sánchez Leonel.
Se define el futuro de los borrados por Gallardo en River

ver también

Se define el futuro de los borrados por Gallardo en River

Tras contratar a Rodrigo Aliendro, Vélez ultima detalles para cerrar a otro borrado por Gallardo en River

ver también

Tras contratar a Rodrigo Aliendro, Vélez ultima detalles para cerrar a otro borrado por Gallardo en River

lautaro toschi
Lautaro Toschi

    Palabra autorizada

    star journalists block logo mobile
    ggrova
    german garcía grova

    Manuel Lanzini se acerca a Vélez: las dos razones que podrían sellar su pase

    jpasman
    toti pasman

    "Sin un gramo de autocrítica, con Cascini se fue de Boca el último de los Rottweilers de Riquelme"

    mgrosman
    chicho grosman

    El deseo del Flaco Donatti de volver al fútbol tras superar la depresión: "No me importa la plata"

    Lee también
    El reconocimiento que se ganó Franco Colapinto de parte de la Fórmula 1 en un fuerte análisis del año de Alpine: “Futuro brillante”
    FÓRMULA 1

    El reconocimiento que se ganó Franco Colapinto de parte de la Fórmula 1 en un fuerte análisis del año de Alpine: “Futuro brillante”

    La nueva canción de River que sonará este domingo en el Monumental
    River Plate

    La nueva canción de River que sonará este domingo en el Monumental

    A 20 años del debut de Lionel Messi en la Selección Argentina mayor
    Selección Argentina

    A 20 años del debut de Lionel Messi en la Selección Argentina mayor

    El video de Lionel Messi y su hijo jugando al fútbol que enloqueció a los hinchas de Newell’s: “En todos lados”
    Lionel Messi

    El video de Lionel Messi y su hijo jugando al fútbol que enloqueció a los hinchas de Newell’s: “En todos lados”

    Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

    Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

    compliance-1

    EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

    Better Collective Logo