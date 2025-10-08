Un club del Ascenso echó a su abogado luego de la presentación de Milei en el Movistar Arena

El pasado lunes, en un acto en el Movistar Arena con entradas gratuitas, Javier Milei presentó su nuevo libro que se titula La construcción del milagro. Previamente hubo una especie de recital en la que el presidente de los 46 millones de argentinos cantó algunos clásicos de la música argentina y lo hizo acompañado de una banda que tenía algunos miembros de la Honorable Cámara de Diputador como Lilia Lemoine y Bertie Benegas Lynch, además en los teclados estuvo Fernando Mezzina, quien hasta el pasado martes ofició como abogado de Deportivo Español, uno de los clubes más emblemáticos del Ascenso.

Fernando Mezzina se desempeñó como abogado de Deportivo Español, pero tras el acto de Javier Milei en el Movistar Arena fue desvinculado -de común acuerdo- de la entidad de la Ciudad de Buenos Aires ya que en medio de la actuación apareció con la camiseta del club. Desde la dirigencia del Gallego consideraron que no fue apropiado y se tomó la decisión de apartarlo.

Fernando Mezzina tocó el teclado en el acto de Milei con la camiseta de Deportivo Español. (Foto: Captura de la transmisión oficial).

El comunicado del Deportivo Español

“Desde el Club Deportivo Español tenemos el compromiso de hacer cumplir las premisas basadas en los ideales fundacionales de nuestra institución, siendo uno de ellos la apolitización de nuestro club, donde respetar la diversidad de pensamientos basado en la democracia es un principio innegociable.

De esta manera negamos rotundamente alguna vinculación de nuestros colores, escudo y buen nombre, al acto político del día de ayer, encabezado por el presidente de la Nación Javier Milei. Creemos fehacientemente en los criterios basados en la libertad de expresión, de pensamiento y de culto, pero afirmamos que NO nos representa ideologícamte de manera alguna ver imágenes de las últimas horas donde el abogado de la institución luce la camiseta de nuestro club en dicho acto político.

Debido a esto y a sabiendas de que dicha acción no fue malintencionada, las partes de común acuerdo resolvieron disolver la representación legal ante el club“, comunicó el Gallego a través de sus redes sociales oficiales.

El video de Mezzina tocando con la camiseta de Deportivo Español

