Es tendencia:
logotipo del encabezado
Toti Pasman

River pierde la serie en el Monumental, pero el principal responsable de la eliminación con Palmeiras es Marcos Acuña

Huevo, o cambiás o te vas a quedar afuera de River... Tenés un contrato europeo, y tu ciclo por ahora es pobrísimo. En la noche ante Palmeiras, esto quedó nuevamente expuesto.

Por Toti Pasman

"River pierde la serie en el Monumental, pero el principal responsable de la eliminación con Palmeiras es Marcos Acuña"
© Getty"River pierde la serie en el Monumental, pero el principal responsable de la eliminación con Palmeiras es Marcos Acuña"

Esta vez River estuvo a la altura en Brasil. El Muñeco Gallardo planteó ben el partido y estuvo con vida hasta el penal. Hasta el penal de Acuña. Por eso, quiero hablar de Marcos Acuña tras la eliminación en la Libertadores.

Un campeón del mundo al que River fue a buscar para que le gane partidos, para que mejore al equipo, para haga goles de afuera del área como hizo en la Selección y en toda su carrera, para que tire centros de gol y hasta para que genere penales. A fin de cuentas, buscaron a un tipo para que vaya al frente en todas.

En cambio, se encontraron con un tipo que parece que quiere ser boxeador. Se quiere pelear todos los partidos, vive guapeando a los rivales y dejando a River con uno menos en los partidos más importantes. Ya lo hizo ante Inter de Milán, cuando se peleó con Denzel Dumfries en el Mundial de Clubes, y ahora lo hizo ante Palmeiras.

La primera amarilla que se ganó el Huevo fue totalmente innecesaria, yendo a empujar a Vitor Roque y a torearse con Emiliano Martínez. A ver, Marcos, te lo digo simple: estás equivocado, y totalmente confundido. River no te fue buscar para que te hagas el malo en la cancha. Te fueron a buscar para que juegues al fútbol y que hagas lo que hacías en la Selección Argentina.

Ayer Gallardo otra vez le hizo un tirón de orejas, diciendo que no le gustó lo de los últimos minutos. Huevo, o cambiás o te vas a quedar afuera de River… Tenés un contrato europeo, y tu primer año y medio en River es pobrísimo. No marcás la diferencia en la pelea por el puesto con un veterano como Milton Casco, y por algo perdiste el lugar en la Selección.

Los 10 jugadores que pueden irse de River luego de un nuevo fracaso en la Copa Libertadores

ver también

Los 10 jugadores que pueden irse de River luego de un nuevo fracaso en la Copa Libertadores

River, la verdad, en San Pablo estuvo muy bien. La serie con Palmeiras la perdió en el Monumental. Acuña, nuevamente dio la tecla desagradable que sentenció la noche millonaria.

Publicidad
toti pasman
Toti Pasman

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

"Si Diego Milito tiene una calle, propongo que el estadio de Racing debería llevar el nombre de Gustavo Costas"

ggrova
german garcía grova

Subiabre y Leonel Jaime rechazaron renovar su contrato con River y no jugarán ante Atlético Tucumán

mgrosman
chicho grosman

El "Plan Cavani" que Russo tiene con el futuro de Ander Herrera ante sus múltiples lesiones en Boca

Lee también
Los 3 culpables que encontraron los hinchas tras un nuevo fracaso en la Copa Libertadores
River Plate

Los 3 culpables que encontraron los hinchas tras un nuevo fracaso en la Copa Libertadores

Por qué no juega Marcos Acuña hoy en River vs. Atlético Tucumán por el Torneo Clausura 2025
River Plate

Por qué no juega Marcos Acuña hoy en River vs. Atlético Tucumán por el Torneo Clausura 2025

River hoy: decisión de Gallardo con los jugadores que llegaron de sus selecciones, deseo de Lamela de volver y más
River Plate

River hoy: decisión de Gallardo con los jugadores que llegaron de sus selecciones, deseo de Lamela de volver y más

El día que Francescoli reveló que River quiso al Flaco López: "Terminó en Palmeiras"
River Plate

El día que Francescoli reveló que River quiso al Flaco López: "Terminó en Palmeiras"

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo