Consternación en el mundo del deporte por la muerte de una joven promesa: su cuerpo apareció en una laguna y hay sospechas

El mundo del deporte se viste de luto. La consternación sacude a la República Dominicana y a la comunidad del béisbol tras confirmarse la muerte de Gustavo Talmaré, de apenas 14 años, señalado como una de las grandes promesas que seguían de cerca franquicias de las Grandes Ligas de Estados Unidos. Su cuerpo fue hallado en la Laguna del Toro, el pasado viernes, y las primeras versiones oficiales hablan de un accidente, aunque la familia mantiene serias dudas.

La confirmación del deceso fue realizada por Amaurys Nina, propietario y entrenador de la academia donde se formaba el joven. Según relató, Gustavo había participado de una actividad de la institución y luego se retiró para pasar el fin de semana junto a su familia. Sin embargo, desde ese momento no se supo más de él hasta que rescatistas lo encontraron sin vida en la laguna, a unos 40 minutos de la academia.

“No puedo explicarme qué hacía en esa laguna o por qué estaba en ese lugar. No tengo los detalles de cómo terminó ahí, pero sé que las autoridades están investigando el suceso”, expresó en diálogo con ESPN Digital.

Por su parte, el informe preliminar de la Policía Nacional determinó que murió por ahogamiento mientras buscaba frutos en la zona, pero la familia no comparte esa versión. “Tienen que investigar más profundo, hay más cosas detrás de todo. Nadie quiere hablar, pero ellos saben que hay más cosas”, declaró María Esther, madre del joven. La mujer remarcó que su hijo jamás se alejaba sin autorización de la academia y que la última vez que lo vio fue ese mismo viernes por la tarde, tras acompañarlo a entrenar.

Tras confirmarse su fallecimiento, desde la Academia Amaury Nina emitieron un comunicado oficial despidiéndose de su estrella. “Este es un momento devastador. Gustavo era un muchacho lleno de sueños. Expresamos nuestras más sinceras condolencias a sus padres, familiares y amigos”, expresó. La misma línea sostuvieron entidades como la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana y la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe.

Talmaré era el mayor de dos hermanos y se caracterizaba por ser educado y aplicado. “Era un niño especial, nunca desobedecía. No entiendo cómo pudo salir de la academia“, describió su madre.

A nivel deportivo, había comenzado a ganarse un lugar destacado en el béisbol infantil y juvenil: brilló en el Mundial Sub-12 de 2023 y fue elegido como jugador más valioso en la primera edición de la Serie del Caribe Kids 2024, méritos que despertaron el interés de los ojeadores internacionales.

