El periodista argentino que salió a defender a Lionel Messi y desafió a un combate a Álvaro Morales

En tiempos modernos, los guantes ya no son solo para los profesionales. Los combates entre figuras mediáticas e influencers, desarrolladas en eventos de boxeo amateur, se encuentran a la orden del día. Y en el medio de este fenómeno en alza, el periodismo deportivo podría cruzar fronteras con un desafío que tiene a un inesperado nexo entre sí: la figura de Lionel Messi.

La secuencia que agitó la escena tiene como protagonistas a dos cronistas. Por un lado, Quique Felman, de la señal TyC Sports; por el otro, Álvaro Morales, el polémico comentarista guatemalteco de ESPN y catalogado como “enemigo” de la Selección Argentin y reconocido por una polémica faceta “Anti-Messi”.

El guante de boxeo virtual nació en el backstage de una edición de Hay equipo de TyC Sports, cuando la cena ppostpartido terminó con un inesperado desenlace. Es que el propio Gastón Edul le propuso a tono de broma a su compañero Felman, aficionado al gimnasio y el entrenamiento, elegir un periodista con quien cruzar guantes. Ante la duda del cronista, el nombre no tardó en aparecer por recomendación del Pollo Álvarez: Álvaro Morales.

Tras la recomendación, Felman recogió el guante sin dudar y la provocación fue directa. “Álvaro Morales, a vos te estoy hablando. Cuándo y dónde quieras, desafío ya,” articuló el periodista a través de un video publicado y viralizado en las redes sociales.

Morales es célebre en Latinoamérica por su estilo incisivo y polémico hacia el liderazgo y la figura de Messi en la Selección Argentina. Sus críticas ácidas le valieron el apodo de “Anti-Messi” y una enorme participación digital, donde suele encender fogosos debates.

Por su parte, el desafío presentado por Felman, que conllevaba indirectamente una defensa de la camiseta y el astro rosarino, no tardó en cumplir su objetivo: llegar a oídos de su destinatario. Mediante su cuenta de X (ex Twitter) Morales no dudó en responder con su habitual tono despectivo y grandilocuente. “¿Y ese güey quién es? ¿Con qué osadía se dirige a mí? Estoy en su mente, jajajajajajjaajjajajjajajaja“, contestó, intentando minimizar a su retador.

La respuesta de Álvaro Morales al desafío de Quique Felman.

Si bien el periodista de ESPN no aceptó formalmente el desafío, su publicación se llenó de comentarios que lo incitaban a pelear. De todas formas, la pelea es solo un desafío viral por el momento. Los presentes en aquella cena junto a Felman soñaban con que la misma se desarrolle en “Párense de Manos“, el popular evento de boxeo amateur protagonizado por figuras mediáticas y del streaming que tendrá su tercera edición en el Estadio Ducó durante el mes de diciembre. Aunque el enfrentamiento en el ring parece difícil de concretarse.

Uno de las recientes polémicas de Álvaro Morales contra Messi

“Messi es un extubolista desde hace 10 años. No es un jugador valiente”, sentenció meses atrás el periodista guatemalteco, analizando el desempeño de Leo con Inter Miami durante el Mundial de Clubes 2025.

