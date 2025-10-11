Es tendencia:
logotipo del encabezado
Pádel

Escándalo en el pádel: recibió un pelotazo en la cara, le pegó a la reja, discutió con el árbitro y casi lo descalifican

Juan Lebrón recibió un pelotazo por parte de Agustín Tapia y estalló de bronca contra el árbitro.

Por Marco D'arcangelo

Juan Lebrón recibió un pelotazo y estalló de furia.
© CapturaJuan Lebrón recibió un pelotazo y estalló de furia.

En el marco de la primera semifinal del Milano P1 del Qatar Airways Premier Pádel, ocurrió una situación particular que tuvo al ex número 1 del mundo, Juan Lebrón, como el principal protagonista luego de una jugada inoportuna en la que recibió un pelotazo en la cara.

Es que, en el sexto game del primer set, con el 3-2 a favor de la pareja compuesta por Arturo Coello y Agustín Tapia, el mismo Tapia, en su afán por realizar un smash para ganar el punto, le pegó un pelotazo en el cachete derecho de Lebrón, que giró para cubrirse pero no evitó el golpe.

Luego de recibir este pelotazo, el español estalló de bronca, por lo que con su paleta le pegó dos veces a la reja y luego se marchó a su banco para masajearse la cara. Ante este accionar, el árbitro del encuentro lo sancionó con un warning, por lo que el jugador estalló de bronca.

Enojado por la situación, Lebrón le fue a recriminar al colegiado por su decisión y allí todo se volvió más tenso, debido a que el ex número 1 del mundo recibió otro warning. Si recibía un tercero, algo que estuvo cerca de suceder, iba a ser descalificado del encuentro. 

Finalmente, tras unos minutos para calmarse, el español regresó al 20×10 para continuar el partido con total normalidad. La victoria fue para Tapia y Coello, quienes en dos sets vencieron por 6-4/6-3 a la pareja conformada por el mismo Lebrón y el argentino Franco Stupaczuk y así avanzaron a la final del certamen. 

Tweet placeholder
Publicidad
Delfi Brea, nueva número 1 mundial del pádel, reveló de qué equipo argentino es hincha: “Lo sigo a full”

ver también

Delfi Brea, nueva número 1 mundial del pádel, reveló de qué equipo argentino es hincha: “Lo sigo a full”

Mientras en tenis Roland Garros entrega 65.9 millones de dólares, esto reparte en pádel

ver también

Mientras en tenis Roland Garros entrega 65.9 millones de dólares, esto reparte en pádel

marco d'arcangelo
Marco D'arcangelo

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

Russo formó parte de una raza especial de hombres que le entregan su vida al fútbol y murió como quería: dentro de una cancha

ggrova
german garcía grova

Marcos Rojo, habilitado para el jugar el Torneo Clausura con Racing: el motivo

Lee también
Deportivo Madryn vs. Gimnasia de Mendoza por la final del ascenso a la Liga Profesional: hora, canal, formaciones y minuto a minuto
Fútbol Argentino

Deportivo Madryn vs. Gimnasia de Mendoza por la final del ascenso a la Liga Profesional: hora, canal, formaciones y minuto a minuto

A los 45 años, Pepe Sand vuelve del retiro para jugar en el ascenso argentino
Fútbol Argentino

A los 45 años, Pepe Sand vuelve del retiro para jugar en el ascenso argentino

Qué pasa si la Selección Argentina gana, empata o pierde hoy vs. México por el Mundial Sub 20
Mundial Sub 20

Qué pasa si la Selección Argentina gana, empata o pierde hoy vs. México por el Mundial Sub 20

José Luis Gómez jugará el Torneo Regional Federal Amateur en Central Argentino de La Banda
Fútbol Argentino

José Luis Gómez jugará el Torneo Regional Federal Amateur en Central Argentino de La Banda

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo