Escándalo en el pádel: recibió un pelotazo en la cara, le pegó a la reja, discutió con el árbitro y casi lo descalifican

En el marco de la primera semifinal del Milano P1 del Qatar Airways Premier Pádel, ocurrió una situación particular que tuvo al ex número 1 del mundo, Juan Lebrón, como el principal protagonista luego de una jugada inoportuna en la que recibió un pelotazo en la cara.

Es que, en el sexto game del primer set, con el 3-2 a favor de la pareja compuesta por Arturo Coello y Agustín Tapia, el mismo Tapia, en su afán por realizar un smash para ganar el punto, le pegó un pelotazo en el cachete derecho de Lebrón, que giró para cubrirse pero no evitó el golpe.

Luego de recibir este pelotazo, el español estalló de bronca, por lo que con su paleta le pegó dos veces a la reja y luego se marchó a su banco para masajearse la cara. Ante este accionar, el árbitro del encuentro lo sancionó con un warning, por lo que el jugador estalló de bronca.

Enojado por la situación, Lebrón le fue a recriminar al colegiado por su decisión y allí todo se volvió más tenso, debido a que el ex número 1 del mundo recibió otro warning. Si recibía un tercero, algo que estuvo cerca de suceder, iba a ser descalificado del encuentro.

Finalmente, tras unos minutos para calmarse, el español regresó al 20×10 para continuar el partido con total normalidad. La victoria fue para Tapia y Coello, quienes en dos sets vencieron por 6-4/6-3 a la pareja conformada por el mismo Lebrón y el argentino Franco Stupaczuk y así avanzaron a la final del certamen.

