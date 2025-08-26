Es tendencia:
Luto en el deporte argentino: un joven piloto murió como consecuencia de un escalofriante accidente

El piloto de 26 años falleció corriendo una carrera de motocicleta en Colonia Dora, dentro de la provincia de Santiago del Estero.

Por Julián Mazzara

El piloto de 26 años falleció corriendo una carrera de motocicleta en Colonia Dora.
El piloto de 26 años falleció corriendo una carrera de motocicleta en Colonia Dora.

La noticia sacudió a todo el deporte argentino. En medio de una carrera de motoscross, la cual se llevó a cabo en la provincia de Santiago del Estero, se produjo un accidente en cadena que terminó con la vida de Lucas Subirats, piloto de tan solo 26 años.

El siniestro tuvo lugar en el óvalo del Club Mitre, ubicado sobre la Ruta Nacional 34, donde el oriundo de Jujuy sufrió lesiones que le costaron su vida luego de que uno de los competidores perdiera el control de su vehículo en una de las curvas y provocó una colisión múltiple que involucró a un total de cinco corredores.

A excepción de Subirats, los competidores padecieron diversas lesiones por las que fueron trasladados para ser atendidos por los médicos. Pero el oriundo de Perico, en primera instancia fue llevado hacia el Hospital de Colonia Dora y luego lo derivaron al Hospital Zonal de Añatuya, donde los médicos hicieron todos los esfuerzos posibles, pero terminó confirmándose su fallecimiento.

Por estos momentos, tanto la fiscalía de turno como los efectivos policiales, están trabajando para poder esclarecer las causas del accidente que terminó con una víctima fatal y así determinar las posibles responsabilidades.

Esta noticia sacudió y generó una enorme conmoción en la ciudad de Perico, de donde era oriundo el piloto de 26 años. Cabe destacar que desde el municipio jujeño expresaron sus condolencias a través de un comunicado oficial en el que destacaron su pasión por el motociclismo y acompañaron a la familia en este difícil momento.

Lucas Subirats, el piloto de 26 años que falleció en un trágico accidente. (Foto: Facebook Lucas Subirats)

Lucas Subirats, el piloto de 26 años que falleció en un trágico accidente. (Foto: Facebook Lucas Subirats)

Julián Mazzara

