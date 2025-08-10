Tras los rumores sobre su retiro, LeBron James reveló su nueva pasión por otro deporte: “Soy adicto”

Hace apenas unos meses, LeBron James puso en vilo al mundo del básquet y del deporte en general cuando sembró dudas sobre la continuidad de su carrera. Sin embargo, con el paso de las semanas, el propio King disipó incertidumbres al confirmar que, motivado por sus hijos, seguirá al menos un año más. Así, a sus 40 años, se prepara para afrontar su campaña número 23 en la NBA, vistiendo la camiseta de Los Ángeles Lakers.

Pero mientras se pone a punto para el regreso a las canchas, LeBron sorprendió a sus seguidores con una revelación que nada tiene que ver con los aros. El astro confesó que encontró una nueva pasión deportiva que, incluso, podría acompañarlo cuando el básquet quede en segundo plano: el golf.

Sí, James dejó un rato los triples por los swings a un punto que roza la obsesión. Así lo demostró durante sus vacaciones en República Dominicana, donde pasó el último fin de semana practicando, junto a sus amigos, bajo una intensa lluvia en el exclusivo complejo La Romana Country Club.

La inesperada revelación se dio a conocer a través de su cuenta de Instagram, donde LeBron compartió un video empapado por la lluvia en medio del campo de golf. “Estoy adicto, lo siento, lo sé”, expresa el propio King. Ni el clima lo detiene en su su nuevo hobby.

Las reacciones de Stephen Curry y fanáticos de LeBron

Este nuevo pasatiempo no habría caído del todo bien en muchos seguidores del histórico alero. Es que a través de las redes sociales comenzaron a preguntarse si el amor por el golf podría ser una señal de cara a un retiro cercano, tal y como sucedió en su momento con otros colegas como Michael Jordan y Kobe Bryant. Aunque, lo cierto es que James insiste en que su objetivo inmediato es competir al máximo nivel en la NBA. Por el momento, simplemente disfruta de otra actividad fuera del exigente calendario de la NBA.

Publicidad

Publicidad

El interés de LeBron por el Golf, además, escaló al punto de convertirlo en víctima de chicanas. Es que otro nombre que fue atrapado por la disciplina es Sthephen Curry, que incluso ganó un torneo en 2023. Al enterarse de la nueva pasión compartida con su amigo, no dudó en bromear: “Le dije que tenía que trabajar ese swing. Tiene buena estructura y una buena base. Si dedica tiempo, sin duda tiene potencial. Me emocionó verlo jugar”.

Así, entre entrenamientos y viajes, LeBron James se prepara para cumplir 41 años el próximo 30 de diciembre y, quizás, afrontar la última temporada bajo contrato con los Lakers. Si bien el futuro post básquet aún es incierto, algo parece seguro: cuando llegue el momento de colgar las zapatillas, el golf estará listo para recibirlo como nuevo escenario.

ver también Consternación en el mundo del deporte: dos boxeadores murieron una semana después de compartir una misma velada