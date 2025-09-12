Nuevo compañero para Enzo Fernández: Chelsea confirmó un fichaje once días después del cierre del mercado

El pasado 1 de septiembre, el mercado de pases del fútbol europeo llegó a su fin en las principales ligas. Sin embargo, eso no fue impedimento para que, éste viernes, Chelsea de a conocer un nuevo refuerzo para el plantel, que se unirá al club en el 2026, proveniente del club hermano Racing de Estrasburgo.

El nuevo compañero que tendrán Enzo Fernández y compañía es Emanuel Emegha, delantero neerlandés de 22 años, a quien describieron como “uno de los delanteros jóvenes más emocionantes de toda Europa” durante su presentación. Aún no se dieron a conocer el valor de la transferencia ni los detalles de su contrato.

Chelsea presentó a Emanuel Emegha en Cobham y será nuevo futbolista del club en 2026. (@ChelseaFC)

En Inglaterra entienden que su fichaje era un hecho incluso antes del cierre del mercado, y el motivo por el cual no buscaron otro delantero con la lesión de Delap y la salida de Jackson al Bayern Múnich. Emegha es uno de los capitanes del club francés, y convirtió 14 goles en 27 partidos en la pasada Ligue 1.

“Es lo mejor para mi carrera, quiero llegar tan alto como sea posible, jugar la Champions League y el Mundial”, señaló Emegha. “Tuve la oportunidad de fichar por otros clubes en el verano, pero el proyecto general del Estrasburgo y Chelsea fue lo más atractivo”, completó.

Emegha jugará esta temporada en Estrasburgo y luego se unirá al Chelsea.

Chelsea hace caso omiso a las 74 acusaciones por parte de la FA

El plantel que tiene a los argentinos Enzo Fernández, Alejandro Garnacho y Facundo Buonannote en sus filas fue acusado por la Football Association (FA), el ente regulador del fútbol inglés, de violar 74 reglas de la normativa de fichajes y representantes. Todas las infracciones investigadas se dieron entre 2009 y 2022, cuando Roman Abramovich aún era el propietario del equipo.

La nueva directiva del Chelsea, liderada por Todd Boehly y el grupo BlueCo. han cooperado con la Asociación, aunque también contrató a una importante firma de contabilidad para revisar los detalles.

De confirmarse las infracciones, las sanciones podrían ir desde multas hasta sanciones deportivas como la quita de puntos o prohibición para inscribir fichajes, más allá del aporte de la dirigencia actual para facilitar la investigación.

