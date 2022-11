Arabia Saudita sorprendió a propios y extraños con el triunfazo que logró frente a la Selección Argentina, que le permitió quedar como único líder del Grupo C en el Mundial de Qatar. El mazazo que recibieron los comandados por Lionel Scaloni fue muy duro, y ahora deberán reponerse frente a México, el sábado a las 16 horas de Argentina.

Después de que llegó el empate de Saleh Al-Shehri, a los de Scaloni se les complicó dominar el encuentro, y mermó en el rendimiento en comparación a lo que generó en la primera etapa. Pero más allá de lo que ocurrió con el desarrollo del juego, y los goles saudíes, se develó lo que ocurrió en el tremendo cruce que tuvieron Lionel Messi y Ali Al-Bulaihi, el zaguero central del equipo dirigido por Hervé Renard.

Finalizado el encuentro, ya en la zona mixta, Al-Bulaihi se tomó unos instantes para dialogar con los medios presentes, y en declaraciones exclusivas a Goal, develó qué fue lo que le dijo a Messi tras el segundo gol de los Hijos del Desierto. "Le dije que no ganaría. Toqué su camiseta, y le dije que no ganaría", afirmó el defensor.

Incluso, en medio de la celebración saudí, fueron Lautaro Martínez y Alejandro Gómez quienes increparon a Al-Bulaihi y lo alejaron del mejor jugador del mundo. Esta situación pasó desapercibida por el árbitro Slavko Vincic, como así tampoco por parte de sus asistentes ni de los encargados del VAR.

Para Ali Al-Bulaihi no era un partido más, ya que a sus 33 años enfrentaba por primera vez al combinado argentino, y en la previa al choque en el estadio Lusail le había puesto muchísimo picante: "Estamos jugando contra la Selección Argentina, no contra un solo jugador. Y seremos once contra once", afirmó al referirse a Messi y los dirigidos por Lionel Scaloni.