Por el Torneo Apertura 2025, River ya enfrentó a Platense e Instituto. Este domingo, desde las 17 horas, se verá las caras con San Lorenzo en el Bajo Flores y el denominador común de todas las convocatorias fue la ausencia del Pity Martínez por lesión. El mendocino sufrió una molestia en su isquiotibial izquierdo y para preservarlo es que Marcelo Gallardo no lo citó para ninguno de esos encuentros.

Sin dudas, en los dos partidos que disputó River en el Torneo Apertura extrañó al Pity Martínez, un futbolista revulsivo que rompe líneas, que gambetea, que es vertical y de los más peligrosos del equipo. No fueron buenas actuaciones en líneas generales del equipo de Marcelo Gallardo en lo que respecta a la creación de juego. Manuel Lanzini, Maximiliano Meza y Giuliano Galoppo no estuvieron finos.

¿Cuándo podría volver el Pity?

Si bien ya entrenó con sus compañeros en el tramo final de la semana pasada, Marcelo Gallardo no quiso apurarlo y todo indica que el Pity dirá presente el próximo sábado en el Estadio Monumental cuando el Millonario reciba a Independiente desde las 19.15 horas por la cuarta jornada del Torneo Apertura. Para que eso suceda, el ex Huracán tendrá que responder bien en los entrenamientos de la semana.

Gonzalo Martínez. (Foto: Prensa River).

¿Cómo podría formar River contra San Lorenzo?

Marcelo Gallardo todavía no confirmó el once para visitar al Ciclón, pero está obligado a hacer cambios respecto al once que viene de salir desde el inicio en las dos primeras fechas del Torneo Apertura ya que Maximiliano Meza sufrió una tendinitis en su rodilla y tendrá para unos diez o quince días de recuperación.

Con este panorama, el equipo para enfrentar a San Lorenzo sería: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Germán Pezzella, Lucas Martínez Quarta, Marcos Acuña; Giuliano Galoppo, Enzo Pérez, Matías Rojas, Manuel Lanzini; Facundo Colidio y Miguel Ángel Borja.

De confirmarse este once, Rojas se sumaría en lugar del lesionado Meza. Cabe destacar que el paraguayo fue de los mejores del Millonario en las dos primeras jornadas, en las cuales ingresó desde el banco de suplentes. De hecho, ante Platense en la primera fecha fue el autor del tanto del empate.

