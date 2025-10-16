Gallardo mete mano: la probable formación de River vs. Talleres por la fecha 13 del Torneo Clausura 2025

No son días sencillos para River. Los resultados de los últimos partidos no fueron lo esperados, pero así y todo sigue con vida tanto en el Torneo Clausura, en la Copa Argentina y se encuentra tercero en la tabla anual, la que otorga cupos a las copas internacionales del próximo año. Sus últimas actuaciones fueron decepcionantes y en los últimos siete partidos cosechó nada más y nada menos que seis derrotas.

Por tal motivo, el partido del próximo sábado ante Talleres, que comenzará en el llamativo horario de las 22.15 horas, es sumamente importante para los de Marcelo Gallardo, no solamente para buscar escalar posiciones en la Zona B del Torneo Clausura, sino para salir de esta racha negativa de cuatro caídas al hilo en el plano doméstico.

¿Cómo formaría River contra Talleres?

Para este encuentro, Marcelo Gallado recupera varios jugadores importantes que fueron baja en la última fecha, algunos por haber sido convocados a sus selecciones, otros por estar lesionados y también está el caso de Juan Carlos Portillo, que cumplía una fecha de suspensión. Ante esta panorama, el probable once para jugar contra el equipo de Carlos Tévez es: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Milton Casco; Giuliano Galoppo, Juan Carlos Portillo, Kevin Castaño, Juanfer Quintero; Maximiliano Salas y Sebastián Driussi.

ver también Jorge Brito reveló cuándo se definirá la continuidad de Marcelo Gallardo en River: “Hoy nos podemos equivocar”

¿Y Marcos Acuña?

Marcos Acuña fue uno de los convocados por Lionel Scaloni para la Selección Argentina. El Huevo viajó a Estados Unidos para disputar los amistosos ante Venezuela y Puerto Rico, pero no pudo sumar minutos en ninguno de los dos partidos y eso se debió a una molestia en su rodilla y todo indica que ante la T será preservado el lateral por izquierda para no resentirse de su lesión y que pueda llegar de la mejor manera al tramo final del año.

Marcos Acuña. (Foto: Getty).

¿Cómo está River en las tablas?

El equipo de Marcelo Gallardo perdió terreno en los últimos partidos al haber cosechado cuatro derrotas consecutivas en el Torneo Clausura. En la tabla de la Zona B se encuentra en la quinta posición con 18 puntos y quedó a tres de San Lorenzo, el cuarto. En lo que respecta a la anual, River está tercero con 49 unidades, una menos que Boca y siete menos que Rosario Central.

Publicidad

Publicidad

ver también River piensa en Talleres: la tajante postura de Marcelo Gallardo con Enzo Pérez