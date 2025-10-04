Con gol de Di María incluido: la IA anticipó un partidazo entre Rosario Central y River por el Torneo Clausura

Tras clasificarse a las semifinales de la Copa Argentina, River volverá a visitar el Gigante de Arroyito. Aunque esta vez para enfrentar al dueño de casa. Este domingo se medirá contra Rosario Central, desde las 21.15, por la fecha 11 del Torneo Clausura, en lo que será un encuentro crucial pensando en la tabla anual y las aspiraciones de cada uno en la zona B.

El Canalla llega afilado luego de golear 3-0 a Gimnasia en el Bosque y recuperar el liderazgo de la tabla acumulada, con 50 unidades. Además, con un partido menos (debe jugar 45 minutos vs. Sarmiento), cuenta con 15 puntos y se ubica sexto en la Zona A. Por el otro lado, el Millonario aspira a repetir su actuación ante Racing y mantenerse por la senda del triunfo. Con 18 unidades, se ubica tercero en el Clausura, aunque sabe que el premio mayor en caso de una victoria será la cima de la tabla anual, donde milita segundo con 49 porotos.

A priori, el encuentro promete emociones. Y mientras la ansiedad crece con el correr de las horas, quien se sumó a la conversación fue la Inteligencia Artificial. Al punto que anticipó el resultado del encuentro y avisó que Rosario será sede de un compromiso de alto vuelo, con polémicas incluidas.

El pronóstico de la IA sobre Rosario Central vs. River

En lo que adelantó como “un partido vibrante“, la Inteligencia Artificial confía que Rosario Central y River igualarán 2-2 en el Gigante de Arroyito. Y como si cuatro tantos le resultara poco, habló un desarrollo no apto para cardíacos y con golazos incluidos. “Para el local, Ángel Di María dirá presente con un soberbio tiro libre y Alejo Véliz también marcará. Además, Miguel Borja regresará el gol y Juan Fernando Quintero sellará la igualdad definitiva“, confirmó.

Al entrar en detalles, el sistema precisó: “En los primeros minutos, River impone condiciones con posesión limpia y, a los 17, encuentra el 1-0 con un cabezazo de Borja tras centro de Montiel“. Aunque considera que el Fideo amargará rápido la ilusión millonaria. “A los 32′, Central reacciona: empuja desde la intensidad y encuentra el empate con un golazo de tiro libre de Di María, que hace explotar el estadio”, relató.

Con el trámite igualado, el complemento sería no apto para cardíacos. “En una ida y vuelta constante, River sufre las transiciones defensivas y Holan lo aprovecha con un Campaz muy vertical. Así llega el 2-1 de Central, con Véliz empujando una pelota suelta“, expresó la IA.

Pero, para agregarle un mayor dramatismo, el llamado de la tecnología dirá presente sobre el último cuarto para favorecer a los de Gallardo. “En una jugada polémica revisada por VAR, Colidio es derribado dentro del área. Quintero, con su habitual clase, lo cambia por gol“, sentenció sobre un resultado final que “deja a ambos con sabor a poco”. Incluso, tampoco pasó por alto que “Armani y Broun terminan siendo claves para sostener el resultado“. Paridad absoluta.

