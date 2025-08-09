Guardia alta: Marcelo Gallardo le marcó la cancha a Sampaio antes del partido entre River y Libertad por la Libertadores

River no mostró su mejor versión en el empate 0-0 ante Independiente. Necesitó recurrir a una serie de intervenciones salvadoras de Franco Armani para llevarse un punto de Avellaneda y estirar una fecha más su invicto en el Torneo Clausura. En ese sentido, Marcelo Gallardo no ocultó su disconformidad en conferencia de prensa por el desempeño que tuvo su equipo, especialmente pensando en los octavos de final de la Copa Libertadores frente a Libertad.

“El punto fue lo más rescatable de la noche porque no hicimos lo que queríamos ejecutar ante un Independiente que tenía una energía diferente en el juego“, abrió el Muñeco una profunda autocrítica, con un tono de seriedad absoluta. Y, con elogios para Armani de por medio, reconoció: “Estuvimos muy imprecisos en general, tuvimos un gran arquero que respondió. Lo único que se destaca es no haber perdido, pero no es nuestra idea conformarnos con eso“.

Luego, Gallardo no tardó en hacer referencia a su próxima parada: el viaje a Paraguay para enfrentar a Libertad, el próximo jueves. Sin embargo, antes de palpitar la serie de octavos, no pasó por alto el hecho de que se reencontrará con el árbitro Wilton Sampaio, al que Gallardo criticó cara a cara por su actuación, tras eliminar a Boca en semifinales de la edición 2019.

“No voy a hacer mención al arbitraje, no quiero. Viví un episodio con él hace un tiempo, pero el tiempo pasó y uno se pone reflexivo. Esperemos que del otro lado también se haya reflexionado de aquella actuación“, soltó el DT, dejando entrever una leve sonrisa pícara mientras dejaba en claro que no olvida aquel cruce ocurrido seis años atrás.

El árbitro designado para Libertad vs. River.

Aunque, el descargo no privó a Gallardo de revelar la faceta que más le preocupa previo a enfrentar a Libertad. “Será difícil como cualquier duelo de Copa Libertadores. Nosotros tenemos que mostrar una postura diferente a la de hoy. Eso es lo que más me ocupa. Importa cómo nosotros nos vamos a enfrentar a esa serie, mejorando muchísimo“, sentenció, volviendo a hacer alusión al empate en Avellaneda.

La palabra de Gallardo sobre los lesionados

“Tuvimos una mala racha que hoy continuó con la lesión de Germán Pezzella, sobre lo cual seré cauto para esperar los resultados. Se le suma a Martínez Quarta, Salas, Driussi… son varios futbolistas que estamos intentando recuperar. Lo de Paulo Díaz estuvo con la rodilla inflamada estos días y veremos cómo llega al jueves“, expresó el Muñeco sobre la larga lista de nombres que ocupan la enfermería del club.

Bajo ese contexto, dejó abierta la puerta de realizar un cambio de último momento para viajar a Paraguay. “Ante esta excepción, que es una necesidad, veremos el caso de Portillo. Se recuperó de la dolencia con la que vino, pero no entrenó por mucho tiempo y buscamos su mejor puesta a punto. Lo habíamos pensado para el partido siguiente, contra Godoy Cruz. Veremos si se suma, tenemos que evaluar de acá al miércoles”, anticipó el entrenador Millonario de cara a una semana crucial.

El antecedente de Sampaio y Gallardo

El árbitro brasileño tiene un polémico antecedente en partidos del Millonario, nada menos que ante Boca Juniors. Fue en la vuelta de las semifinales de la Libertadores 2019, en la que el Xeneize triunfó, pero fueron los de Marcelo Gallardo quiénes accedieron a la final.

En aquel compromiso, disputado en La Bombonera, los hinchas de River consideraron que Sampaio inclinó la balanza a favor de los locales. En total, al Millonario le sancionaron 27 faltas aquella noche, muchas polémicas y cercanas al área de Franco Armani.

