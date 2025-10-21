Jugó un Mundial, ganó 7 títulos con River y reveló por qué se fue de Boca para llegar al Millonario: “Ahí no me iba a quedar”

A mediados de 1990 ocurrió un hecho particular en el fútbol argentino, ya que Sergio Berti, un juvenil que tan solo llevaba una temporada en el primer equipo de Boca, se marchó en conflicto con el club y se convirtió en nuevo refuerzo de River, institución en la que tuvo tres etapas y cosechó siete títulos.

En diálogo con La Página Millonaria, la ‘Bruja’, quien jugó el Mundial de Francia 1998 con Daniel Passarella, habló sobre su paso desde el Xeneize al Millonario y las particulares repercusiones que tuvo en ese momento, debido a que no existían las redes sociales. Además, recordó cómo fue recibido en su nuevo club.

Su llegada a River y la charla con Passarella

Tras irse en conflicto de Boca, Berti volvió a su Villa Constitución natal para seguir entrenando, a la espera de un nuevo club. Por recomendación de César Luis Menotti a Daniel Passarella, el mediocampista zurdo se reunió con el entrenador de River para negociar su llegada.

“En realidad me estaba yendo, me había ido a mi pueblo porque me habían recomendado que me fuera porque había tenido un entredicho en el club anterior, Boca, y la recomendación fue “Andate hasta que te digamos qué tenés que hacer”. Entonces fueron dos o tres meses difíciles y recuerdo que me llamaron y me dijeron: “Bueno, andá, tenés que ir a hablar con Heller y decirle que te querés ir a tu pueblo y seguramente te va a decir que no, que tenés que volver y decirle que le comprás el pase”. Y así sucedió. Yo ahí no me iba a quedar y bueno, surgió esta posibilidad, obviamente asesorado y no era un paso fácil de dar”, inició.

“Menotti me había recomendado a Passarella. En esos meses, creo que en marzo no vine a entrenar, sino que me vine a una reunión acá a un bar, en el boulevard en la rotonda, yo estaba sentado ahí adentro con mi camperita de jean, mis zapatillas de lona, pelo largo y para en la puerta un auto alemán de dos puertas. Se baja un señor de traje y yo digo: “Bueno, ¿qué hago? Me escondo abajo de la mesa o lo afronto”, continuó.

Para cerrar, contó su charla con el DT de River: “Vos sos el jugador que yo necesito”. Si me animaba a jugar en River y mi respuesta fue: “¿Cuándo empiezo?”. Al otro día empecé a entrenar, esos meses que no podía jugar, porque estamos hablando de marzo y el campeonato recién empezaba en junio. Muchos también confunden que hubo un intercambio entre Batistuta y yo, y realmente no fue así, porque yo compartí seis meses de River con Batistuta. Y bueno, así empezó mi camino vistiendo la gloriosa banda”.

El recibimiento de la gente

Por otro lado, la ‘Bruja’ se refirió a sus primeros meses en el club y el recibimiento que tuvo por parte de los hinchas. “Yo tuve esos tres meses que no jugaba pero hacíamos amistosos y jugaba en el equipo titular. Y siempre hacía goles y eso hizo también que fuera más fácil el momento de cuando me tocó ya oficialmente debutar que la cosa sea más más fácil para mí. Debuté en Montevideo contra Nacional, contra Defensor Sporting. Hago el gol de la victoria, pero a la vuelta fui un desastre. Entonces, era mi primera imagen en el Monumental. Fue lo primero que vio la gente”, soltó.

Siguiendo por la misma línea, habló sobre la reacción de los hinchas de Boca por su salida: “No, no sabían el motivo por el cual yo me había ido. Creo que hubo gente que pidió explicaciones, creo que Rattín fue uno de ellos que pidió ver por qué yo me había ido, pero no mucho más. O sea, obviamente siempre me han insultado, ¿no?”.

Y cerró, con el recibimiento por parte de los hinchas de River por su pasado en el clásico rival: “Lo que pasa que yo también era muy chico, tenía 20 años cuando vengo, no era un jugador consagrado. Lo que sí, bueno, recuerdo que los primeros partidos por ahí se había interpretado como que lo habían echado al Negro Enrique que era un jugador importante en la historia de del club para para que juegue yo, entonces era como que los cánticos eran ‘echaron al Negro Enrique para traer un bostero’ Después, bueno, fui revirtiendo”.

