La cruda reacción de los hinchas de River tras conocerse la continuidad de Marcelo Gallardo: “Realmente es un papelón”

A cuatro días de un nuevo Superclásico, Stéfano Di Carlo oficializó una de sus primeras grandes decisiones como flamante presidente de River Plate: extender el contrato de Marcelo Gallardo como entrenador hasta diciembre de 2026 a presar del mal presente del equipo.

A menos de dos meses del final de su anterior vínculo, el Muñeco se aseguró la estadía en Núñez, al menos por un año más. En ese contexto, Di Carlo y Gallardo brindaron una conferencia de prensa este miércoles que generó fuertes reacciones en las redes sociales.

Una buena parte de los hinchas de River criticó la decisión de extender su contrato y se mostró molesto, sobre todo, por una frase del DT en la que separa a los ‘hinchas genuinos’ de quiénes lo critican por los malos resultados de este segundo ciclo en el club.

El hincha genuino, que demostró su incondicionalidad y me lo expresó en todo momento, claramente me refuerza y me genera un compromiso mayor, porque así lo siento y lo entiendo. Yo no vengo a sentarme acá ni me voy a aprovechar de lo que ya se ha conseguido, porque no es mi esencia”, resaltó Gallardo. Y completó: “Estoy convencido de eso, de que más allá de la incondicionalidad del hincha que banca el momento, vamos a volver a darle alegrías”.

“El hincha genuino es el que quiere que te vayas”, disparó uno de los hinchas del Millonario en redes sociales. Otro, en cambio, expresó: “¿Si no lo bancás no sos hincha? Realmente es un papelón”.

