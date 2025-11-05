Es tendencia:
logotipo del encabezado
RIVER PLATE

La cruda reacción de los hinchas de River tras conocerse la continuidad de Marcelo Gallardo: “Realmente es un papelón”

En conferencia con Stéfano Di Carlo, se anunció su renovación por un año más y en redes sociales cayó mal una frase del Muñeco en especial.

Por Agustín Vetere

Seguí a Bolavip en Google!
Marcelo Gallardo, entrenador de River.
© GettyMarcelo Gallardo, entrenador de River.

A cuatro días de un nuevo Superclásico, Stéfano Di Carlo oficializó una de sus primeras grandes decisiones como flamante presidente de River Plate: extender el contrato de Marcelo Gallardo como entrenador hasta diciembre de 2026 a presar del mal presente del equipo.

A menos de dos meses del final de su anterior vínculo, el Muñeco se aseguró la estadía en Núñez, al menos por un año más. En ese contexto, Di Carlo y Gallardo brindaron una conferencia de prensa este miércoles que generó fuertes reacciones en las redes sociales.

Una buena parte de los hinchas de River criticó la decisión de extender su contrato y se mostró molesto, sobre todo, por una frase del DT en la que separa a los ‘hinchas genuinos’ de quiénes lo critican por los malos resultados de este segundo ciclo en el club.

El hincha genuino, que demostró su incondicionalidad y me lo expresó en todo momento, claramente me refuerza y me genera un compromiso mayor, porque así lo siento y lo entiendo. Yo no vengo a sentarme acá ni me voy a aprovechar de lo que ya se ha conseguido, porque no es mi esencia”, resaltó Gallardo. Y completó: “Estoy convencido de eso, de que más allá de la incondicionalidad del hincha que banca el momento, vamos a volver a darle alegrías”.

“El hincha genuino es el que quiere que te vayas”, disparó uno de los hinchas del Millonario en redes sociales. Otro, en cambio, expresó: “¿Si no lo bancás no sos hincha? Realmente es un papelón”.

Publicidad
Así cayó en Boca la renovación de Marcelo Gallardo como DT de River en la previa del Superclásico

ver también

Así cayó en Boca la renovación de Marcelo Gallardo como DT de River en la previa del Superclásico

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad

DATOS CLAVE

  • Gallardo aseguró su estadía en River por un año más con el presidente Di Carlo.
  • Gallardo y Di Carlo brindaron una conferencia de prensa este miércoles.
  • En la conferencia, Gallardo separó a los ‘hinchas genuinos’ de sus críticos.
agustín vetere
Agustín Vetere

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

Boca tiene la oportunidad de ganarle con autoridad y de hacerle mucho daño al River de Gallardo

ggrova
german garcía grova

Decisión de AFA: Lamolina no dirigirá en la fecha 14 tras las polémicas en Barracas - Boca

Lee también
Oscar Ruggeri no dudó y eligió su favorito para ganar el Superclásico entre Boca y River
Fútbol Argentino

Oscar Ruggeri no dudó y eligió su favorito para ganar el Superclásico entre Boca y River

Las 3 frases más fuertes de Gallardo tras renovar su contrato
River Plate

Las 3 frases más fuertes de Gallardo tras renovar su contrato

Mientras sueña con la Selección Argentina, Flamengo tomó una contundente decisión con Agustín Rossi
Fútbol Sudamericano

Mientras sueña con la Selección Argentina, Flamengo tomó una contundente decisión con Agustín Rossi

La advertencia de Gallardo a Boca de cara al Superclásico: "Es una oportunidad"
River Plate

La advertencia de Gallardo a Boca de cara al Superclásico: "Es una oportunidad"

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo