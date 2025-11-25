Los 5 refuerzos que la IA le recomendó a River para la resurrección en 2026

El año de River terminó antes de lo previsto. El elenco comandado por Marcelo Gallardo quedó eliminado en la Copa Libertadores, en la Copa Argentina y también en el Torneo Clausura, pero lo más llamativo es que mermó muchísimo el nivel futbolístico del plantel.

“Parecería que el partido de hoy, por cómo inicia y cómo termina, puede ser una consecuencia de lo que fue este último trimestre, en el que claramente nos fue difícil sostenernos como equipo como había empezado el año. Claramente, estoy desilusionado por cómo lo terminamos”, manifestó Gallardo tras la caída frente a Racing, que sentenció el final del Millonario en el certamen doméstico. Y ahora que se viene el mercado de pases, habrá una gran limpieza.

Teniendo en cuenta se marcharán, como mínimo, seis futbolistas, BOLAVIP le pidió a la Inteligencia Artificial que recomiende cinco refuerzos que podrían incorporarse a la institución situada en el barrio porteño de Núñez con vistas al próximo año. Y propuso un delantero, un extremo desequilibrante, un volante central, un defensor central y también un lateral izquierdo.

Rafael Santos Borré – SC Internacional

El delantero ideal para el sistema Gallardo. Aporta presión alta incansable, eficacia y es un goleador que sabe jugar por fuera del área. Su regreso, aunque costoso (tiene contrato hasta 2028), es la llave para el éxito ofensivo.

Guido Rodríguez – West Ham

Para reemplazar la salida de Enzo Pérez, se necesita un campeón del mundo con jerarquía. Guido Rodríguez es un cinco de corte, físico y gran ubicación. Su contrato en Europa está por finalizar, lo que lo hace una opción de mercado premium y de bajo costo de transferencia.

Lucas Esquivel – Athletico Paranaense

Lateral izquierdo con gran proyección ofensiva y velocidad. Si Casco se va, Esquivel ofrece juventud (24 años), recorrido internacional reciente en Brasil y la intensidad necesaria para el esquema de carrileros de Gallardo.

Lucas Esquivel en Athletico Paranaense. (Getty Images)

Juan Gabriel Rodríguez – UD Almería

Ha tenido una buena temporada 2024/2025 en Almería. Su contrato vence en junio de 2027. River podría intentar un préstamo con opción de compra obligatoria, un formato que agrada a los clubes europeos. A sus 23 años, tiene potencial de reventa.

Bryan Reyna – Belgrano

Ha tenido un gran rendimiento en la selección peruana y en la liga brasileña, atrayendo el interés de clubes grandes. Su valor es accesible (se estima entre $3 y $5 millones USD). Es una “apuesta sudamericana” con rendimiento inmediato y gran proyección de venta a Europa en dos años.

Bryan Reyna jugando con Perú frente a Argentina. (Getty Images)

Por otra parte, Gemini aportó que la estrategia de mercado debe estar apuntada a “asegurar los pilares”, que serían el campeón del mundo en Qatar 2022 y Santos Borré para reemplazar a Enzo Pérez y Miguel Borja, como así también “ajustar la defensa” con un central de jerarquía y un lateral izquierdo joven de proyección, como serían las incorporaciones del futbolista de UD Almería y Esquivel.

