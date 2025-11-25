Es tendencia:
logotipo del encabezado
River Plate

Los 5 refuerzos que la IA le recomendó a River para la resurrección en 2026

El Millonario debe barajar y dar de nuevo para tener un mejor año de lo que fue en 2025, y habrá una gran renovación del plantel.

Por Julián Mazzara

Seguí a Bolavip en Google!
Marcelo Gallardo, entrenador de River.
© Getty ImagesMarcelo Gallardo, entrenador de River.

El año de River terminó antes de lo previsto. El elenco comandado por Marcelo Gallardo quedó eliminado en la Copa Libertadores, en la Copa Argentina y también en el Torneo Clausura, pero lo más llamativo es que mermó muchísimo el nivel futbolístico del plantel.

“Parecería que el partido de hoy, por cómo inicia y cómo termina, puede ser una consecuencia de lo que fue este último trimestre, en el que claramente nos fue difícil sostenernos como equipo como había empezado el año. Claramente, estoy desilusionado por cómo lo terminamos”, manifestó Gallardo tras la caída frente a Racing, que sentenció el final del Millonario en el certamen doméstico. Y ahora que se viene el mercado de pases, habrá una gran limpieza.

Teniendo en cuenta se marcharán, como mínimo, seis futbolistas, BOLAVIP le pidió a la Inteligencia Artificial que recomiende cinco refuerzos que podrían incorporarse a la institución situada en el barrio porteño de Núñez con vistas al próximo año. Y propuso un delantero, un extremo desequilibrante, un volante central, un defensor central y también un lateral izquierdo.

Rafael Santos Borré – SC Internacional

El delantero ideal para el sistema Gallardo. Aporta presión alta incansable, eficacia y es un goleador que sabe jugar por fuera del área. Su regreso, aunque costoso (tiene contrato hasta 2028), es la llave para el éxito ofensivo.

Guido Rodríguez – West Ham

Para reemplazar la salida de Enzo Pérez, se necesita un campeón del mundo con jerarquía. Guido Rodríguez es un cinco de corte, físico y gran ubicación. Su contrato en Europa está por finalizar, lo que lo hace una opción de mercado premium y de bajo costo de transferencia.

Matías Galarza Fonda rompió el silencio y destacó las 4 cuestiones que trabajará para revertir la crisis de River: “Amo este club”

ver también

Matías Galarza Fonda rompió el silencio y destacó las 4 cuestiones que trabajará para revertir la crisis de River: “Amo este club”

Vuelve la exigencia extrema: la decisión de Marcelo Gallardo luego de la eliminación de River en el Torneo Clausura

ver también

Vuelve la exigencia extrema: la decisión de Marcelo Gallardo luego de la eliminación de River en el Torneo Clausura

Lucas Esquivel – Athletico Paranaense

Lateral izquierdo con gran proyección ofensiva y velocidad. Si Casco se va, Esquivel ofrece juventud (24 años), recorrido internacional reciente en Brasil y la intensidad necesaria para el esquema de carrileros de Gallardo.

Publicidad
Lucas Esquivel en Athletico Paranaense. (Getty Images)

Lucas Esquivel en Athletico Paranaense. (Getty Images)

Juan Gabriel Rodríguez – UD Almería

Ha tenido una buena temporada 2024/2025 en Almería. Su contrato vence en junio de 2027. River podría intentar un préstamo con opción de compra obligatoria, un formato que agrada a los clubes europeos. A sus 23 años, tiene potencial de reventa.

Bryan Reyna – Belgrano

Ha tenido un gran rendimiento en la selección peruana y en la liga brasileña, atrayendo el interés de clubes grandes. Su valor es accesible (se estima entre $3 y $5 millones USD). Es una “apuesta sudamericana” con rendimiento inmediato y gran proyección de venta a Europa en dos años.

Publicidad
Bryan Reyna jugando con Perú frente a Argentina. (Getty Images)

Bryan Reyna jugando con Perú frente a Argentina. (Getty Images)

Por otra parte, Gemini aportó que la estrategia de mercado debe estar apuntada a “asegurar los pilares”, que serían el campeón del mundo en Qatar 2022 y Santos Borré para reemplazar a Enzo Pérez y Miguel Borja, como así también “ajustar la defensa” con un central de jerarquía y un lateral izquierdo joven de proyección, como serían las incorporaciones del futbolista de UD Almería y Esquivel.

DATOS CLAVES

  • Marcelo Gallardo se mostró desilusionado tras la eliminación de River en el Torneo Clausura.
  • River quedó eliminado de la Copa Libertadores, Copa Argentina y el Torneo Clausura.
  • Se espera una “gran limpieza” en River con la salida de seis futbolistas, como mínimo.
Publicidad
julián mazzara
Julián Mazzara

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
ggrova
german garcía grova

Jugadores prescindibles y posibles refuerzos: las decisiones de Gallardo tras la eliminación

jpasman
toti pasman

El pasillo de Estudiantes a Rosario Central es la historia de una guerra política

Lee también
La crítica de un medio inglés al rendimiento de Colapinto en Las Vegas: "Fue un fracaso"
FÓRMULA 1

La crítica de un medio inglés al rendimiento de Colapinto en Las Vegas: "Fue un fracaso"

Lamine Yamal fue duramente cuestionado tras la goleada que sufrió Barcelona: "No marca diferencias"
Champions League

Lamine Yamal fue duramente cuestionado tras la goleada que sufrió Barcelona: "No marca diferencias"

El motivo por el que Argentina no podrá integrar los Grupos A, B y D del Mundial 2026
Selección Argentina

El motivo por el que Argentina no podrá integrar los Grupos A, B y D del Mundial 2026

A qué hora corre Franco Colapinto en el GP de Qatar de la Fórmula 1
FÓRMULA 1

A qué hora corre Franco Colapinto en el GP de Qatar de la Fórmula 1

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo