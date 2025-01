De la mano de Martín Demichelis, Daniel Zabala debutó en la Primera de River allá por marzo de 2024 y lo hizo de muy buena manera ante Huracán en condición de visitante, pero después de aquella jornada, el marcador central sufrió una lesión muscular que le impidió hacer la pretemporada a la par de sus compañeros y perdió terreno. Con el arribo de Marcelo Gallardo, el pibe de William Morris no tuvo casi oportunidades y era prácticamente un hecho que de cara al 2025 saldría de Núñez, al menos a préstamo para sumar rodaje en otro equipo.

Uno de los primeros interesados fue Defensa y Justicia, luego apareció Gimnasia y Esgrima La Plata y más tarde Unión de Santa Fe, pero Daniel Zabala no jugará en ninguno de esos equipos ya que tiene todo acordado para pasar a Huracán, según informó La Página Millonaria. El pibe de 21 años -que en unos días cumplirá 22- se irá a préstamo por un año sin cargo y todavía se desconoce si habrá opción de compra o no, aunque todo indica que no.

Con cinco partidos jugados en la Primera de River, Daniel Zabala se marcha en búsqueda de continuidad y con la misión de haber bien las cosas para ser tenido en cuenta en River en un futuro, tal como sucedió con jugadores como Enzo Fernández en su momento, que la rompió en Defensa y Justicia y Marcelo Gallardo pidió que lo repesquen. Zabala sabía que en este 2025 la tendría difícil ya que por delante tiene a Lucas Martínez Quarta, Germán Pezzella y Paulo Díaz.

Daniel Zabala. (Foto: prensa River).

¿Funes Mori también se va?

Daniel Zabala no sería la única baja en lo que respecta a los marcadores centrales ya que se busca las salidas de Federico Gattoni y de Ramiro Funes Mori, estos dos prácticamente sin participación desde que regresó Marcelo Gallardo. Por el Melli se interesaron Belgrano y Platense y todo indica que en uno de esos dos equipos estará su futuro. Por otro lado, habrá que ver qué sucede con Leandro González Pirez, quien interesa en Estudiantes de La Plata y también podría emigrar en este mercado de pases.

