Por qué no juega Franco Armani hoy en River vs. Godoy Cruz por el Torneo Clausura 2025

El experimentado arquero del Millonario no estará desde el inicio en el encuentro frente al conjunto mendocino.

Por Nahuel De Hoz

© Prensa RiverFranco Armani, arquero de River.

Este domingo y a partir de las 18:30 horas, River recibe a Godoy Cruz por la quinta jornada del Torneo Clausura 2025. En un encuentro fundamental para quedar como líder en la tabla de posiciones, el Millonario también tiene la cabeza puesta en lo que será el compromiso del próximo jueves, por lo que debió modificar algunas cuestiones tácticas por desgaste físico.

Lo cierto es que Marcelo Gallardo sorprendió notablemente con la formación titular que diagramó para que su equipo enfrente al conjunto mendocino en una tarde gris en el Estadio Monumental. Con vistas hacia la revancha de los octavos de final de la Copa Libertadores donde se mide ante Libertad de Paraguay, el entrenador realizó varios cambios pero hubo uno que asombró más aún.

Es que Franco Armani es suplente ante Godoy Cruz por decisión táctica del Muñeco. Su lugar es ocupado por Jeremías Ledesma, para que sume minutos de juego después de una extensa suplencia debido a que el titular indiscutido es el campeón del mundo. De esta manera, el guardameta habitual estará sentado en el banco de suplentes y su compañero salta al campo de juego.

Jeremias Ledesma y Franco Armani, arqueros de River Plate.

Está claro que esta resolución que lleva a cabo el director técnico está directamente vinculada al cruce por el ámbito internacional, donde solamente faltan 4 días. Con la lógica intención de que ningún futbolista sufra una lesión a horas un enfrentamiento de ese calibre, optó por hacer muchas rotaciones en diferentes posiciones y el arquero es simplemente una de ellas.

En la defensa realizó modificaciones en absolutamente todos los puestos, en relación al equipo que se midió ante Libertad por el encuentro de ida en territorio paraguayo el jueves pasado. Además, como si eso no alcanzara, cambió la dupla ofensiva y tres de los cuatro mediocampistas que empezaron el compromiso por el certamen continental, lo que marca una clara tendencia.

En conclusión, Gallardio optó por diagramar un equipo prácticamente suplente debido a que hizo 10 modificaciones respecto al último partido y con el objetivo de que los habituales titulares tengan una semana de descanso para llegar de la mejor manera a la revancha que tendrá lugar en el Estadio Monumental el próximo jueves a partir de las 21:30 horas de Argentina.

El equipo titular de River ante Godoy Cruz

Jeremías Ledesma; Fabricio Bustos, Juan Portillo, Lautaro Rivero, Milton Casco; Giuliano Galoppo, Kevin Castaño, Ignacio Fernández; Juan Fernando Quintero, Sebastián Driussi, Bautista Dadín.

