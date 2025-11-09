Es tendencia:
Por qué no juega hoy Enzo Pérez en el Superclásico Boca vs. River por el Torneo Clausura 2025

El capitán de River no forma parte de la alineación inicial para que, en La Bombonera, se lleve a cabo una nueva edición del Superclásico.

Por Julián Mazzara

© Getty ImagesEnzo Pérez no juega el Superclásico.

Por la fecha 15 del Torneo Clausura, River visita a Boca en una nueva edición del Superclásico, donde Marcelo Gallardo confirmó la formación sin la presencia de Enzo Pérez, el gran líder y capitán que tiene el club de Núñez dentro de su plantel.

A pesar de que durante toda la semana estuvo muy cerca de tener la chance de retornar a la titularidad luego de lo que fue su presencia ante Palmeiras, el pasado 24 de septiembre, y por la Copa Libertadores, el mendocino no es parte de la alineación inicial para afrontar el partido más importante que le queda a ambos equipos.

Si bien está recuperado de lo que fue el corte en su rodilla izquierda, por la que le realizaron siete puntos de sutura, Pérez es uno de los futbolistas que integra el banco de suplentes por una decisión de Gallardo, quien optó por colocar a Juan Portillo junto a Kevin Castaño para que conformen el doble cinco.

Así las cosas, el ex Estudiantes de La Plata aguarda por su chance junto con Jeremías Ledesma, Milton Casco, Fabricio Bustos, Giuliano Galoppo, Nacho Fernández, Juanfer Quintero, Gonzalo Martínez, Matías Galarza Fonda, Cristian Jaime, Miguel Borja e Ian Subiabre.

Enzo Pérez, ausente en el Superclásico. (Foto: Prensa River)

La formación de River vs. Boca por el Torneo Clausura

Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Kevin Castaño, Juan Carlos Portillo, Maximiliano Meza; Sebastián Driussi y Maximiliano Salas. DT: Marcelo Gallardo.

La formación de Boca vs. River por el Torneo Clausura

Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Carlos Palacios, Milton Delgado, Leandro Paredes, Exequiel Zeballos; Miguel Merentiel y Milton Giménez. DT: Claudio Úbeda.

Julián Mazzara

