Revelan la lesión que tiene Germán Pezzella tras su impactante salida en Independiente vs. River

River igualó sin goles frente a Independiente, en Avellaneda, y ahora le tocará preparar el partido para enfrentarse a Libertad, en condición de visitante, por los octavos de final de la Copa Libertadores y donde no podrá contar con la presencia de Germán Pezzella, quien fue reemplazado en medio del clásico por una lesión.

El defensor, de manera involuntaria, se torció la rodilla en plena disputa del balón frente a Walter Mazzantti y debió ser asistido por los médicos que lo ayudaron a subirse al carrito para retirarse del campo de juego. Luego de que le colocaran una férula y se dirigiera caminando hacia el micro para retirarse del estadio, se conoció el primer diagnóstico de su complicación física.

Según reveló La Página Millonaria, la lesión de Pezzella es un esguince en su rodilla izquierda. En principio, la recuperación le demandaría un plazo estimado de entre tres y cuatro semanas, por lo que automáticamente queda descartado para la llave frente a los paraguayos, que iniciará este jueves 14 de agosto y culminará el jueves 21 del mismo mes.

Que el ex Real Betis se haya retirado sin necesidad de ser asistido, y caminando por sus propios medios, generó un enorme alivio dentro del mundo River, quienes esperaban, de mínima, una rotura de ligamentos cruzados por la forma en la que se dobló la rodilla del futbolista. Algo de alivio para Marcelo Gallardo.

La palabra de Marcelo Gallardo sobre los lesionados

“Tuvimos una mala racha que hoy continuó con la lesión de Germán Pezzella, sobre lo cual seré cauto para esperar los resultados. Se le suma a Martínez Quarta, Salas, Driussi… son varios futbolistas que estamos intentando recuperar. Lo de Paulo Díaz estuvo con la rodilla inflamada estos días y veremos cómo llega al jueves“, expresó el Muñeco sobre la larga lista de nombres que ocupan la enfermería del club.

Bajo ese contexto, en conferencia de prensa dejó abierta la puerta de realizar un cambio de último momento para viajar a Paraguay. “Ante esta excepción, que es una necesidad, veremos el caso de Portillo. Se recuperó de la dolencia con la que vino, pero no entrenó por mucho tiempo y buscamos su mejor puesta a punto. Lo habíamos pensado para el partido siguiente, contra Godoy Cruz. Veremos si se suma, tenemos que evaluar de acá al miércoles”, anticipó el entrenador Millonario de cara a una semana crucial.

