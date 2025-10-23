River hoy: duda de Gallardo en el ataque, alta médica para dos y convocados al Mundial Sub 17

River ultima en Ezeiza los detalles de su preparación para enfrentar este viernes a Independiente Rivadavia de Mendoza por las semifinales de la Copa Argentina, desde las 22.10 en el Estadio Mario Alberto Kempes y con arbitraje de Andrés Gariano.

En esa recta final de la puesta a punto, Marcelo Gallardo recibió como gran noticia el alta médica de dos referentes dentro del plantel con los que podrá contar en busca del boleto a la final del torneo. Además, al DT le queda por despejar una duda en el ataque.

Alta médica para Enzo Pérez y Marcos Acuña

Este miércoles, Marcos Acuña y Enzo Pérez recibieron el alta médica y están a disposición para el partido ante Independiente Rivadavia. El defensor arrastraba una molestia a raíz de una infracción no sancionada en el partido frente a Rosario Central. El capitán, por otra parte, se perdió los últimos partidos por estar haciendo un reacondicionamiento físico.

Gallardo le tendría asegurado el lateral izquierdo al jugador de la Selección Argentina, mientras todavía tiene dudas sobre la posibilidad de incluir o no a Enzo Pérez entre los titulares.

Acuña alinearía como titular ante Independiente de Mendoza. (River en X).

Una decisión para el ataque

Si bien todavía no definió el once, Marcelo Gallardo tiene dos alternativas para acompañar a Maximiliano Salas en el ataque, se trata de Facundo Colidio -de buen ingreso ante Talleres- y Sebastián Driussi, que hace poco regresó de una lesión.

Colidio sumó más tiempo en cancha que Driussi, aunque fue menos efectivo. Desde que inició el año, Facundo Colidio sumó 2748 minutos distribuidos en 43 partidos y marcó 9 goles. Por su parte, Sebastián Driussi acumuló 1839 minutos en 31 encuentros y anotó 10 tantos.

Convocados de River al Mundial Sub 17

La lista oficial de la Selección Argentina para disputar el Mundial Sub 17 salió a la luz este miércoles, y cuenta con dos futbolistas de River. Se trata de Santiago Espíndola y Felipe Esquivel, dos de las joyas más interesantes que tiene el club en sus inferiores.

En la Copa del Mundo que se disputará en Qatar, el equipo que conduce Diego Placente comparte el Grupo D con Bélgica, Túnez y Fiyi. El primer partido será el 3 de noviembre ante Bélgica, el segundo será el 6 de noviembre contra Túnez y el tercero y último tendrá lugar el 9 de noviembre frente a Fiyi. Los primeros dos clasificados avanzarán a la fase final, mientras que los ocho mejores terceros también avanzarán de ronda.

