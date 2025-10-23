Con 2 regresos importantes, Marcelo Gallardo confirmó los convocados de River para enfrentar a Independiente Rivadavia por la Copa Argentina

River tendrá que medirse frente a Independiente Rivadavia, en la provincia de Córdoba, por una de las semifinales de la Copa Argentina, donde Marcelo Gallardo buscará que sus dirigidos consigan el ansiado boleto a la última instancia.

Después de lo que fue la victoria sobre Tallerespor la fecha 13 del Torneo Clausura, donde no estuvieron Marcos Acuña ni Enzo Pérez, ambos regresan a la nómina, ya que se recuperaron de sus respectivas complicaciones físicas.

Por otra parte, hay que destacar que el entrenador millonario decidió mantener a los juveniles Cristian Jaime y Thiago Acosta, quienes habían formado parte de la convocatoria para viajar a Córdoba y enfrentar a los dirigidos por Carlos Tevez.

Los convocados de River vs. Independiente Rivadavia. (Foto: Prensa River)

Gallardo y una duda en ataque

Si bien todavía no definió el once, Marcelo Gallardo tiene dos alternativas para acompañar a Maximiliano Salas en el ataque, se trata de Facundo Colidio -de buen ingreso ante Talleres– y Sebastián Driussi, que hace poco regresó de una lesión.

Ante este panorama, la probable formación de River ante Independiente Rivadavia de Mendoza sería con Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Giuliano Galoppo, Juan Carlos Portillo, Nacho Fernández, Juanfer Quintero; Maximiliano Salas y Facundo Colidio. De esta manera, el ex atacante de Tigre le ganaría la pulseada al Gordo.

Los números de Colidio y Driussi en 2025

Marcelo Gallardo rotó bastante en la ofensiva en lo que va del año. Desde que Maximiliano Salas se ganó la titularidad, mientras que Colidio sumó más tiempo en cancha que Driussi, aunque fue menos efectivo.

Desde que inició el año, Facundo Colidio sumó 2748 minutos distribuidos en 43 partidos y marcó 9 goles. Por su parte, Sebastián Driussi acumuló 1839 minutos en 31 encuentros y anotó 10 tantos.