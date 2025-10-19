River hoy: el enojo de Quintero con Gallardo y la emoción de Maxi Meza

Todo lo que el hincha de River tiene que saber este domingo 19 de octubre de 2025, el día después de ganarle 2 a 0 a Talleres en Córdoba por la fecha 13 de la Zona B del Torneo Clausura. El fastidio de Juanfer Quintero con Marcelo Gallardo, la emoción de Maxi Meza tras convertir ante la T, cómo quedó en las tablas y la decisión del Muñeco que sorprendió a todos.

Quintero se enojó con Gallardo

River lo ganaba 1 a 0 a los 20 minutos del segundo tiempo y Marcelo Gallardo decidió sacar a Juanfer Quintero, que estaba jugando un buen partido. El colombiano salió fastidioso ya que estaba jugando bien en un contexto de un equipo sin mucho vuelo futbolístico. Al salir, Juanfer arrojó un objeto contra el banco y al sentarse se pudo observar que dijo: “Siempre es la misma mierda”, en relación a que suele ser reemplazado.

Maxi Meza se emocionó

Luego de la participación de River en el Mundial de Clubes, Maxi Meza se operó y recién en los últimos partidos sumó minutos. Ante Talleres marcó el segundo gol del partido y una vez finalizado el mismo afirmó: “Estamos en un momento en el que este club te exige al máximo, tenemos que ser conscientes de que hay que dar el máximo y cada uno tiene que dar el cien por ciento, y ganar campeonatos que es lo que te exige el club“.

“Había cosas del día a día que me molestaban, me dolía mucho y tomé la decisión. El tiempo de recuperación no lo podía adelantar. Hoy estoy acá, tratando de tomar ritmo y de volver al nivel por el club que me contrató, es el objetivo que tengo en lo personal por delante y ayudar al equipo que fue importante“, completó Meza.

Meza celebra su gol ante Talleres. (Foto: Getty).

¿Cómo quedó River en las tablas?

Luego de cuatro derrotas al hilo en el Clausura, los de Marcelo Gallardo volvieron a sumar de a tres. Tras superar a Talleres por 2 a 0, los de Núñez quedaron cuartos en la Zona B del Torneo Clausura con 21 unidades, cinco menos que Lanús, el líder del grupo. Por otor lado, en la tabla anual, River acumula 52 puntos y está segundo.

La inesperada decisión de Gallardo

Una vez terminado el duelo entre River y Talleres en Córdoba, Marcelo Gallardo tomó la llamativa decisión de no hablar en conferencia de prensa. Esta decisión llamó la atención, sobre todo porque no venía de jugar partidos durante la semana, situación que en más de una oportunidad lo llevó a cancelar algunas conferencia con el argumento de la cercanía entre los encuentros.