River hoy: la decisión de Gallardo con el plantel, la lesión de Meza y la piña de Salas

Todo lo que el hincha de River tiene que saber este lunes 10 de noviembre de 2025, el día después de caer ante Boca en el Superclásico. La llamativa decisión que tomó Marcelo Gallardo con el plantel y enojó a los hinchas, la agresión de Maxi Salas que no se vio por TV, el tiempo que Maximiliano Meza estará fuera de las canchas tras conocerse el grado de su lesión y qué tiene que pasar para que no clasifique a octavos de final del Torneo Clausura.

La decisión de Gallardo con el plantel tras perder el Supreclásico

Luego de caer por 2 a 0 ante Boca, el entrenador del Millonario, Marcelo Gallardo, decidió darle el día libre al plantel, por lo que los jugadores tendrán el lunes libre y recién regresarán a los entrenamientos en la tarde del martes, para palpitar el duelo contra Vélez en el José Amalfitani.

Esta decisión del Muñeco suele repetirse luego de cada partido, debido a que al día siguiente se los deja libre a sus jugadores, con el objetivo de que estos puedan descansar en sus domicilios y volver en óptimas condiciones a las prácticas de cara al siguiente compromiso.

La piña de Maxi Salas que no se vio en TV

El delantero que fue titular y completó los 90 minutos se molestó por el accionar de una persona que estaba grabando en medio de los futbolistas del Millonario, por lo que fue directamente a atacarlo.

El jugador de River saltó para pegarle una piña al camarógrafo y luego siguió caminando rumbo al vestuario. El agredido, por su parte, tambaleó por unos segundos pero no llegó a caer al suelo, y luego de reponerse, se fue caminando para otro lado para alejarse de esta situación.

Se conoció el grado de la lesión de Meza

Maximiliano Meza, que debió se reemplazado a los 30 minutos del primer tiempo, tiene una avulsión del tendón rotuliano de la rodilla izquierda. Será operado en los próximos días y aproximadamente tendrá para 3 meses de recuperación. Cabe recordar que ese mismo tendón ya le había traído problemas en febrero y abril de 2025, por lo que decidió operarse del mismo en julio.

Qué tiene que pasar para que River no clasifique a los playoffs del Torneo Clausura

El próximo fin de semana, River visitará a Vélez por la fecha 16 de la Zona B del Torneo Clausura. Si el equipo de Gallardo gana o empata sellará su clasificación a los octavos de final del Torneo Clausura, aunque si pierde se le puede complicar, pero no quedaría directamente eliminado ya que dependerá de otros resultados.

Para que quede eliminado del Clausura, según informó el usuario de X @NumeralRiver, el Millonario tendría que perder su partido ante Vélez y que ganen Talleres, Sarmiento y San Martín de San Juan -también debe salvarse del descenso- y, por otro lado, que Gimnasia consiga los seis puntos que le quedan por jugar. Cabe destacar que el Lobo adeuda su partido correspondiente a la fecha 15.

En la próxima fecha, River visitará a Vélez. Por su parte, Talleres jugará contra Instituto en Alta Córdoba, Sarmiento visitará a San Lorenzo, San Martín de San Juan a Aldosivi y Gimnasia a Platense. El Lobo, por su parte, este lunes se medirá ante Vélez en El Bosque.