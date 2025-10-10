River hoy: malas noticias para Gallardo sobre Enzo Pérez, avances con Maxi Meza y confirmaciones por Copa Argentina

River continúa con los entrenamientos en Ezeiza con una importante cantidad de bajas pero sin perder de vista el objetivo de volver a la victoria el próximo domingo, cuando reciba a Sarmiento desde las 19.15 en el Estadio Monumental por la decimosegunda fecha del Clausura 2025 de la Copa de la Liga.

En contexto de ausencias, Marcelo Gallardo había recibido algunas buenas noticias con el correr de la semana, como disponer de Maxi Salas pese a las dos fechas de sanción que originalmente se la habían aplicado como castigo tras su expulsión ante Deportivo Riestra y el alta médica para Sebastián Driussi. Sin embargo, no lo fueron tanto las novedades que llegaron a un día de definir lista de convocados.

Enzo Pérez no llegaría ante Sarmiento

Aunque se había adelantado la posibilidad de que el DT volviera a contar con Enzo Pérez después de los partidos que había tenido que perderse por el corte que sufrió en la revancha de cuartos de final de la Copa Libertadores ante Palmeiras, que demando siente puntos de sutura en la cabeza, todo indica que el referente deberá esperar algo más de tiempo para su regreso.

Según avanzó este viernes el periodista Juan Cortese desde su cuenta de X, con el correr de los días fueron decreciendo las chances de que el mediocampista se haga un lugar en la convocatoria. Tampoco llegará Gonzalo Martínez, quien atraviesa el tramo final de la recuperación de un viejo desgarro en el isquiotibial que se resintió más de una vez.

River definirá convocados este sábado para recibir a Sarmiento.

Optimismo con Maxi Meza

Un futbolista que no parecía estar en los planes para el partido ante Sarmiento pero que ha tenido una evolución muy favorable en los últimos días es Maximiliano Meza, quien en julio había sido operado de una una tendinopatía rotuliana.

El jugador no recibió el alta todavía, pero no se descartan las chances de que Gallardo pueda echar mano a él en la convocatoria, el menos para sentarlo en el banco de los suplentes.

Fecha confirmada para la semifinal de Copa Argentina

El duelo de semifinales de Copa Argentina entre River e Independiente Rivadavia de Mendoza ya tiene fecha y sede confirmada de parte de la organización. Será el viernes 24 de octubre, con horario todavía a confirmar, muy probablemente en el Estadio Mario Alberto Kempes de la ciudad de Córdoba.