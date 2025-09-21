River hoy: Rivero quedó tocado, Galarza en el ojo de la tormenta y el probable once vs. Palmeiras

Todo lo que el hincha de River tiene que saber este domingo 21 de septiembre de 2025, el día después de caer por 2 a 0 ante Atlético Tucumán en condición de visitante. Marcelo Gallardo se refirió al problema de la pelota parada en contra, Matías Galarza tuvo un partido para el olvido y las estadísticas fueron lapidarias, la situación de Lautaro Rivero a días de enfrentar a Palmeiras por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores y el once que podría poner el Muñeco.

Gallardo analizó el problema de la pelota parada

En conferencia de prensa, Marcelo Gallardo se refirió a los tantos recibidos de pelota parada y fue contundente: “No nos venían convirtiendo goles de pelota parada, da la casualidad que fueron estos partidos seguidos que nos ponen en una situación distinta. Ya no es una cuestión de como marcas sino de la atención, eso requiere de un enfoque mental absoluto. Eso se entrena, después esta la resolución en campo que tiene que haber otro enfoque”.

Galarza, en el ojo de la tormenta

El paraguayo llegó a River en el último mercado de pases y desde entonces no mostró su mejor versión. Tuvo partidos complicados y uno de ellos fue el del pasado sábado ante Atlético Tucumán. Las estadísticas marcan que ganó solamente uno de los nueve duelos que disputó, intentó dos gambetas y no concretó ninguna, completó solamente 12 pases y perdió 15 veces la pelota.

Rivero, en duda vs. Palmeiras

“Yo voy a jugar los partidos que me toque, gracias a Dios se me está dando y de la mejor manera. Seguramente por los minutos jugados tuve una sobrecarga, pero no es mucho y voy a mejorar para el siguiente partido por si me toca”, reveló Lautaro Rivero en diálogo con TNT Sports luego del partido ante Atlético Tucumán.

La probable formación de River vs. Palmeiras

Si bien resta la confirmación oficial de Marcelo Gallardo, el probable once de River para visitar a Palmeiras el próximo miércoles a partir de las 21.30 horas por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores es: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz, Marcos Acuña; Giuliano Galoppo, Juan Carlos Portillo, Nacho Fernández, Juanfer Quintero; Facundo Colidio y Maximiliano Salas. Cabe destacar que los de Núñez deben revertir el 2 a 1 en contra sufrido en la ida en Núñez.

