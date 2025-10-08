Supo ser clave en River, perdió el puesto contra Palmeiras y Marcelo Gallardo le dará una nueva oportunidad ante Sarmiento

Este fin de semana, River tendrá el difícil desafío de intentar sumar de a tres con un plantel diezmado. La fecha FIFA, las lesiones y las suspensiones obligan a Marcelo Gallardo a meter mano en el 11 para recibir a Sarmiento en un contexto difícil, habiendo perdido en 5 de sus últimas 6 presentaciones.

En el medio del mar de bajas que sufre para el armado del equipo, el Muñeco necesitará contar con los servicios de alguien que supo ser clave: Paulo Díaz. El defensor, que no fue convocado por la Selección de Chile para el amistoso ante Perú, se perfila para ser titular en lugar de Lautaro Rivero.

Hasta hace no mucho tiempo, el marcador central era uno de los intocables del entrenador. Sin embargo, una serie de malos rendimientos, coronados por un primer tiempo en muy bajo nivel en el Monumental contra Palmeiras, lo hicieron perder en lugar con Lucas Martínez Quarta.

Después de esos flojos 45′, el chileno no fue convocado ante Atlético Tucumán, jugó los 90′ en la derrota ante Deportivo Riestra y luego fue suplente tanto ante Racing como ante Rosario Central. Este domingo a las 19.15, tendrá una nueva oportunidad jugando como central izquierdo.

River, necesitado de una victoria

Pese a todas estas ausencias, River saldrá a jugar al Monumental consciente de que necesita sumar de a tres. El equipo de Gallardo acumula tres derrotas consecutivas en el Torneo Clausura (Atlético Tucumán, Deportivo Riestra y Rosario Central) y hoy se encuentra en zona de repechaje en la tabla anual.

En la Zona B, el Millonario marcha en la cuarta posición con 18 puntos, ubicándose detrás de Riestra (23), Vélez (22) y Lanús (20). Un nuevo tropiezo lo hará perder más puestos, algo que le quitaría la localía para los play-offs del certamen.

Las 13 bajas de River ante Sarmiento

Marcos Acuña (Fecha FIFA) Gonzalo Montiel (Fecha FIFA) Lautaro Rivero (Fecha FIFA) Juanfer Quintero (Fecha FIFA) Kevin Castaño (Fecha FIFA) Matías Galarza (Fecha FIFA) Ian Subiabre (Mundial Sub 20) Maximiliano Salas (Expulsado) Juan Carlos Portillo (Expulsado) Giorgio Costantini (Lesionado) Agustín Ruberto (Lesionado) Germán Pezzella (Lesionado) Gonzalo Martínez (Lesionado)

