River Plate

Tras la eliminación de River en la Copa Argentina, se reveló la nueva lesión que sufrió Sebastián Driussi

Facundo Colidio reemplazó al delantero de River cuando transcurrían 36 minutos del primer tiempo y ya se conoció el parte médico.

Por Julián Mazzara

Sebastián Driussi, delantero de River.
© Getty ImagesSebastián Driussi, delantero de River.

River fue eliminado de la Copa Argentina a manos de Independiente Rivadavia, que lo venció a través de los penales luego de que en el tiempo reglamentario igualaran sin goles. Pero más allá del dolor que significó la caída en Córdoba, hubo una señal de alarma para Marcelo Gallardo, quien debió reemplazar a Sebastián Driussi por una nueva complicación física.

Transcurrían 36 minutos de la primera etapa cuando el Gordo solicitó el cambio y en su lugar ingresó Facundo Colidio. Una molestia muscular impidió que el ex Zenit de San Petersburgo y Austin FC pudiera continuar dentro del campo de juego. Y pasadas las horas, se develó qué fue lo que ocurrió.

Según reportaron desde La Página Millonaria, a Driussi se le sobrecargó el isquiotibial de la pierna izquierda, misma zona en la que sufrió su último desgarro frente a Palmeiras, en el Monumental. Si bien había sumado minutos ante Sarmiento y Talleres, este viernes se resintió.

Por el momento, desde River no confirmaron el tiempo de recuperación que tendrá el delantero de 29 años nacido en San Justo, pero lo observarán durante la semana para determinar si podrá decir presente el próximo domingo 2 de noviembre frente a Gimnasia y Esgrima de La Plata.

Noticia en desarrollo…

Sebastián Driussi durante el entrenamiento. (Prensa River)

Sebastián Driussi durante el entrenamiento. (Prensa River)

Las lesiones de Sebastián Driussi desde su llegada a River

  • Marzo: Desgarro miofascial – 21 días de recuperación (4 partidos perdidos)
  • Junio: Esguince severo de tobillo – 56 días de recuperación (7 partidos perdidos)
  • Agosto: problemas de tobillo – 3 días de recuperación (1 partido perdido)
julián mazzara
Julián Mazzara

