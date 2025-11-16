Vélez 0 vs. 0 River se enfrentan por el Torneo Clausura: goles, videos e incidencias

River visita a Vélez, este domingo desde las 17 en el José Amalfitani, por la última fecha de la fase regular del Torneo Clausura. El Millonario pone en juego la chance de clasificar a la Copa Libertadores 2026 a través de la tabla anual. El árbitro designado es Yael Falcón Pérez, mientras que la televisación está a cargo de TNT Sports Premium.

El pequeño cruce entre Gallardo y los mellizos Schelotto

Todo Vélez pidió penal por una mano de Portillo

La atajada de Armani a Carrizo

La lesión de Bustos que derivó en el debut de Obregón

La chance desperdiciada por Salas

El saludo entre Gallardo y Guillermo

Vélez vs. River: minuto a minuto

Las formaciones de Vélez y River

Vélez: Tomás Marchiori; Jano Gordon, Thiago Silvero, Aaron Quirós, Tomás Cavanagh; Rodrigo Aliendro, Agustín Bouzat, Tomás Galván; Maher Carrizo, Dilan Godoy, Manuel Lanzini.

River: Franco Armani; Fabricio Bustos, Juan Carlos Portillo, Lautaro Rivero, Milton Casco; Giuliano Galoppo, Enzo Pérez, Santiago Lencina; Juan Fernando Quintero; Sebastián Driussi, Maximiliano Salas.

