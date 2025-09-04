Es tendencia:
Alejandro Garnacho explicó por qué fue positivo no ser citado por Scaloni a la Selección Argentina en esta fecha FIFA: “Será algo bueno”

Tras dejar Manchester United para pasar a Chelsea, el joven de 21 años se refirió a su ausencia en la nómina de la Albiceleste.

Por Lautaro Toschi

Alejandro Garnacho
© @ChelseaFCAlejandro Garnacho

Uno de los pases más trascendentes del último mercado de pases en el fútbol inglés fue el de Alejandro Garnacho, quien dejó Manchester United de manera polémica para pasar a Chelsea. De esta manera, el joven nacido en España -que representa a la Selección Argentina– será compañero de dos argentinos: Enzo Fernández y Facundo Buonanotte. Los Blues desembolsaron 40 millones de euros por Garnacho, quien necesita un cambio de aire.

La salida de Garnacho de Manchester United fue en medio de polémicas cruzadas con el entrenador, Amorim. Según informó The Athletic, el DT le habría dicho al futbolista: “Será mejor que esperes tener un buen agente este verano”. Cabe destacar que el United no viene realizando buenas campañas en los últimos años, con cambios de entrenadores y rendimientos que poco contentos tienen a los hinchas. La salida de Garnacho se veía venir y en cuanto apareció Chelsea ni dudó.

Garnacho se refirió a su ausencia en la Selección Argentina

Tras llegar a Chelsea, Alejandro Garnacho dialogó con el sitio oficial de los Blues y dejó algunas definiciones importantes. Fue consultado respecto al parate por fecha FIFA, en el cual el extremo no fue convocado por Lionel Scaloni a la Selección Argentina. Garnacho afirmó: Creo que es importante tener este parate de selecciones, quedándome acá para entrenar con algunos de los jugadores y ponerme a tono. Es bueno, será algo bueno.

Tras develarse su dorsal, Alejandro Garnacho confesó qué jugador lo motivó para jugar en Chelsea: “Me gustaba”

¿Cuándo podría debutar Garnacho en Chelsea?

Luego de comenzar a entrenarse bajo las órdenes de Enzo Maresca, en Cobham, el estreno de Alejandro Garnacho podría darse cuando Chelsea visite a Brentford, el sábado 13 de septiembre  por la cuarta jornada de la Premier League.

Garnacho en Chelsea. (Foto: @ChelseaFC).

Garnacho en Chelsea. (Foto: @ChelseaFC).

Garnacho elogió a Hazard

La flamante incorporación de Chelsea afirmó: “Miraba la Premier League cuando era más joven, y obviamente miraba a Chelsea, porque me gustaba Hazard. Por eso aliento al Chelsea. La forma en la que Eden jugaba me hace tenerlo de referencia. Jugamos en la misma posición, también”. Cabe destacar que el belga dejó su huella en el conjunto londinense, al cual representó entre 2012 y 2019, allí disputó 352 partidos, marcó 110 goles y brindó 85 asistencias.

La advertencia de Luis De La Fuente a Argentina de cara a la Finalissima y al Mundial 2026

La posible formación de la Selección Argentina vs. Venezuela, con una sola duda

lautaro toschi
Lautaro Toschi

