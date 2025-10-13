Es tendencia:
Con Messi en duda y algunos debuts, la probable formación de la Selección Argentina para enfrentar a Puerto Rico

Lionel Scaloni piensa por lo menos en seis cambios para el último amistoso de la gira por Estados Unidos.

Por Marco D'arcangelo

Lionel Scaloni, director técnico de la Selección Argentina.
En el cierre de la gira amistosa por Estados Unidos, en la casa de Inter Miami, el Chase Stadium, la Selección Argentina se enfrenta ante la Selección de Puerto Rico, en un partido que le servirá al entrenador Lionel Scaloni para ver a futbolistas que no tuvieron mucho rodaje ante Venezuela.

En este sentido, el DT oriundo de Pujato piensa en por lo menos seis cambios respecto al XI que venció a la Vinotinto. Dentro de las novedades, podrían darse los debuts de dos futbolistas, sumado también al regreso de Lionel Messi tras jugar con la camiseta de Inter Miami.

La primera variante se daría en la defensa. Marcos Senesi saldría de la zaga central y le dejaría su lugar a Leonardo Balerdi, para que este haga dupla junto a Nicolás Otamendi, quien reemplazará al Cuti Romero. En el arco seguirá Dibu Martínez y los laterales serán Nahuel Molina por derecha y Nicolás Tagliafico por izquierda. 

Pasando a la mitad de la cancha, se darían cuatro cambios. Salen todos los que jugaron ante Venezuela (Fernández, Paredes y Lo Celso, más Julián Álvarez), para que ingresen Rodrigo De Paul, Giuliano Simeone, Alexis Mac Allister y Aníbal Moreno, el mediocampista de Palmeiras que hará su estreno absoluto con el seleccionado mayor.

Por último, en la delantera también habrá por lo menos una variante. José Manuel López, delantero del Palmeiras, también hará su debut en la mayor reemplazando a Lautaro Martínez, mientras que su acompañante saldrá de la duda entre Lionel Messi o Nico Paz

Así las cosas, la Albiceleste saldría a la cancha con: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Leonardo Balerdi, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Aníbal Moreno, Alexis Mac Allister, Giuliano Simeone; Lionel Messi o Nico Paz y José Manuel López.

Lautaro Rivero hará su debut en la Selección Argentina

Por otro lado, el defensor central de River, Lautaro Rivero, también verá minutos con la camiseta de la Selección Argentina por primera vez en su carrera. A diferencia de López y Moreno, se espera que ingrese en el segundo tiempo de este amistoso ante la Selección de Puerto Rico. 

“El martes jugarán todos los chicos nuevos que han venido. No han tenido oportunidad hoy pero ya sabía eso, así que ojalá lo aprovechen”, fueron las palabras de Scaloni en conferencia de prensa post triunfo ante Venezuela para confirmar que los tres jugadores harán su debut ante Puerto Rico.

marco d'arcangelo
Marco D'arcangelo

