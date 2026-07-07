El posteo que Argentina le dedicó a Messi tras la agónica clasificación ante Egipto

Desde la cuenta oficial de la Selección Argentina le dedicaron unas líneas a la actuación de la Pulga en el partido contra Egipto.

Fue un partido no apto para cardíacos. Argentina estaba quedando eliminada del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, pero el gol de Cristian Romero le dio vida a un equipo que, sorprendentemente, hasta ese momento jugó sin alma. Pero después del agónico empate de Lionel Messi, los corazones se paralizaron con el ataque de los egipcios que salvó Leandro Paredes. Lo que vino después es historia conocida.

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Los comandados por Lionel Scaloni lograron una épica victoria, ahora debe esperar por Suiza o Colombia, pero mientras tanto las redes sociales se tiñeron de celeste y blanco con miles y miles de posteos referidos a lo que ocurrió en el Mercedes-Benz Stadium. Entre ellos, de la cuenta oficial de la Albiceleste. Y fue dedicado al 10.

Con una foto en donde se lo ve roto en llanto, el Community Manager del elenco nacional infló el pecho y sacó a relucir la pluma para llenar de elogios al líder del equipo: “Ganó todo, lo logró todo, pero esas lágrimas demuestran que su hambre de gloria y su amor por esta camiseta no tienen techo. ¡Gracias por sentirlo así, Capitán!”. Y sí, las lágrimas de Messi son las de toda una nación que sigue ilusionada con el bicampeonato.

Messi va por un histórico récord

Lionel Messi, con su tanto ante Egipto, acumula 8 goles en lo que va de la Copa del Mundo, y con Argentina aún en carrera por el título tiene una nueva marca por delante: superar a Just Fontaine, de Francia, que en Suecia ’58 convirtió 13 veces para tener el récord de ser el futbolista que más goles hizo en una edición mundialista.

Las lágrimas de Messi

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