Nico Paz es el futuro de la Selección Argentina y también el presente: ¿Le puede sacar el puesto a De Paul o Enzo Fernández?

Entre las múltiples opciones que tiene Lionel Scaloni en el recambio de la Selección Argentina, Nico Paz es una de las grandes certezas para el futuro de la Albiceleste, pero el volante de 20 años también demuestra que puede ser parte del presente inmediato del seleccionado campeón del mundo.

Rechazando una oferta multimillonaria de Tottenham para seguir en el Como de la Serie A, donde es figura y líder ofensivo del equipo de Cesc Fábregas, Nico Paz dejó clara su madurez para quedarse en un lugar donde va a ser protagonista durante toda la temporada y donde podrá regresar al club en el que sueña triunfar: el Real Madrid.

Su debut esta temporada no podría haber sido mejor. Un golazo de tiro libre y una asistencia top para que Como le gane a Lazio por 2 a 0. Y contrariamente a las últimas apariciones top en el mundo del fútbol, Paz no tiene esa explosión que demuestran Vinicius, Phil Foden o mismo Garnacho del lado argentino, porque su estilo de juego es totalmente diferente. Nico es un jugador más pensante, más inteligente con la pelota en sus pies y con una gran noción de cómo pararse en el campo de juego.

Hace unas semanas, acá en BOLAVIP arriesgamos que Nico Paz sería la gran sorpresa de Scaloni para el Mundial 2026, ya que se metería entre los 26 convocados a la cita mundialista de la Selección. Pero… ¿le da para ser titular ya en el combinado nacional?

El mediocampo argentino está muy pulido entre Enzo Fernández, Rodrigo De Paul y Alexis Mac Allister o Leandro Paredes, pero el nivel de Nico Paz pone en juego la competitividad de la posición y despierta una alerta en los que se consagraron campeones del mundo y son una fija para Scaloni.

Publicidad

Publicidad

OPINIÓN | La lista de 17 nombres que Scaloni tiene confirmados en el Mundial 2026

En el arco parece estar todo resuelto: Emiliano Martínez como titular, Gerónimo Rulli y Walter Benítez como alternativas y el lugar para un potencial cuarto arquero. La defensa tiene nombres confirmados como Nicolás Tagliafico, Cuti Romero, Nicolás Otamendi, Leonardo Balerdi y Nahuel Molina. El caso de Lisandro Martínez dependerá de cómo regresa de su rotura de ligamentos cruzados.

En la zona de volantes aparecen cinco apellidos cantados: Leandro Paredes, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Rodrigo De Paul y la gran sorpresa de la lista, ya que Nico Paz parece tener su lugar asegurado en el Mundial. Por último, para la zona de ataque, Lautaro Martínez, Julián Álvarez, Thiago Almada y, por supuesto, Lionel Messi.