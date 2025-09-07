Cuánto dinero ganó Carlos Alcaraz por ser campeón en US Open 2025

Estados Unidos tiene un nuevo rey y Flushing Meadows volvió a rendirse ante el talento de Carlos Alcaraz. El español se consagró campeón del US Open 2025 al vencer en la final a Jannik Sinner por 6-2, 3-6, 6-1 y 6-4. En una definición vibrante, el español mostró un tenis altamente superior al del italiano, se quedó con su segundo título en Nueva York y le arrebató no solo el número 1 del ranking ATP, sino que también un jugoso monto de dinero.

Más allá del impacto deportivo, el triunfo de Alcaraz dejó un dato histórico en lo económico: el murciano se llevó nada menos que 5 millones de dólares, el premio más alto jamás entregado en un torneo de tenis. Se trata de una cifra que representa un incremento del 39% con respecto a lo que había embolsado Sinner en la edición anterior, cuando se coronó con 3,6 millones.

El US Open reafirmó así su lugar como el Grand Slam con la bolsa de premios más grande de la historia. En total, la organización destinó este año 90 millones de dólares, un 20% más que en 2024. Un salto económico que refleja la apuesta del torneo por mantenerse como la competencia más atractiva del circuito en materia de recompensas financieras.

La magnitud del premio se entiende mejor al compararlo con otros torneos recientes. Apenas unas semanas atrás, Alcaraz había levantado el título de Roland Garros, con un cheque cercano a los 3 millones de dólares. Una suma significativa, pero que queda en un segundo plano frente a lo que ofrece coronarse en Nueva York.

Igualmente, el subcampeón tuvo una recompensa millonaria. Aunque no pudo revalidar la gloria, Jannik Sinner se llevó 2,5 millones de dólares, un consuelo nada despreciable en una jornada que lo dejó sin título y sin liderazgo en el ranking, pero con la certeza de formar parte de una rivalidad que marcará la próxima década.

El dinero que repartió el US Open 2025 por ronda

Campeón: $5.000.000

Subcampeón: $2.500.000

Semifinal: $1.260.000

Cuartos de final: $660.000

Octavos de final: $400.000

Tercera ronda: $237.000

Segunda ronda: $154.000

Primera ronda: $110.000

