Dominic Thiem: “El tenis es un deporte para ricos”

El ex top 3 del mundo y campeón del US Open realizó una reflexión sobre las pocas facilidades que tienen los tenistas que recién comienzan.

Por Lautaro Toschi

El mundo del tenis no es nada sencillo. Son millones de los chicos que lo practican y son muy pocos los que llegan. Inclusive el profesionalismo es muy complejo, hasta los tenistas top deben superar adversidades. Sin lugar a dudas, el momento más complicado es el formativo, el instante previo a entrar al circuito. El mucho el dinero que se debe invertir sin seguridad alguna de poder recuperarlo. Quien se refirió al tema fue Dominc Thiem, quien supo ser número 3 del mundo en la era de Roger Federer, Rafael Nadal y Novak Djokovic, además fue uno de los dos jugadores nacidos en la década del 90 -el otro es Medvedev- en ser campeón de Grand Slam: el austríaco ganó el US Open 2020.

Thiem y las dificultades para llegar a lo más alto

Dominc Thiem habló en el podcast Jot Down Sport y afirmó: “El tenis es un deporte para ricos, y eso se nota desde muy pequeño. El entrenamiento, por ejemplo, es carísimo. Puedo decirte que entre los 13 y los 18 años, hay que pagar entre 80.000 y 100.000 euros al año, casi un millón de euros en total, una cantidad que nadie puede permitirse”.

Además, agregó: “Tenemos en la academia a un joven de 17 años muy talentoso que compitió en la categoría junior del US Open. Viaja como un profesional durante 35 semanas al año, pero no recibe ninguna ayuda, así que durante ese tiempo solamente gasta“.

Dominic Thiem reflexionó sobre los premios en el tenis

Cuando empecé a ascender en el ranking, no me interesaba el dinero ni entender cómo funcionaba, solo quería tener estabilidad a nivel financiero durante toda mi carrera. La primera ronda de Wimbledon te da 65.000 libras, pero pierdes más del 60%. Primero tienes que deducir los impuestos del país donde juegas, que se descuentan del premio en metálico, luego los impuestos de tu propio país y, por último, los gastos relacionados con tu equipo”, afirmó el ex número 3 del mundo.

“Cuando estás entre los tres o cinco primeros, obtienes ganancias significativas y recibes excelentes ofertas, pero si bajas en el ranking, puedes sufrir pérdidas financieras considerables. Los contratos de patrocinio ofrecen una cantidad anual fija más bonificaciones, pero si bajas en la clasificación o te lesionas, estas cantidades se reducen considerablemente“, completó Thiem.

Publicidad
