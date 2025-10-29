Qué necesita Jannik Sinner para superar a Carlos Alcaraz y recuperar el número 1 del ranking de la ATP

La caída de Carlos Alcaraz en su debut en el Masters 1000 de París fue sorpresiva y puede traer consecuencias. Claro está que el español y Jannik Sinner, de no mediar ningún inconveniente físico, seguramente se alternen bastantes veces en la cima del ranking de la ATP, que hoy en día está en manos del murciano, pero que el italiano puede recuperar.

Alcaraz perdió ante Cameron Norrie en su estreno en la capital francesa en el últimos Masters 1000 del año y le dejó abierta la puerta a Sinner de regresar al puesto número 1 del mundo, para eso deberá ganar el certamen. No hay duda que el oriundo de San Cándido es el máximo candidato a ganar el título, especialmente por sus grandes resultados en canchas duras en los últimos tiempos.

¿Qué había dicho Sinner respecto a recuperar el número 1 del mundo?

Antes de la caída de Alcaraz, Jannik Sinner se había referido a la chance de volver a ser número 1 del mundo antes de fin de año: “Para mí, el número 1 está ya imposible. No es algo en lo que piense ahora mismo. Será un objetivo para el año que viene, pero este año ya no está en mis manos. Viendo cómo ha ido el año, hemos conseguido grandes cosas”.

“Ahora, solo quiero acabar el año de la mejor manera posible. Diciembre será un mes muy importante para mí, porque creo que puedo hacer grandes cambios y mucho trabajo. Prepararme para la próxima temporada será vital. Ya estoy feliz con lo que he conseguido este año. Veremos cómo puedo acabarlo“, completó el italiano que llegó a París luego de ser campeón en el ATP de Viena.

Jannik Sinner, campeón del ATP de Viena. (Foto: Getty).

¿Qué les queda a Sinner y Alcaraz antes del cierre de la temporada?

Una vez que finalice el Masters 1000 de París habrá actividad en Atenas y Metz, pero ni Sinner ni Alcaraz dirán presente allí. Su próximo desafío será el ATP Finals, el cual se disputará en Turín entre el 9 y 16 de noviembre. Este es el certamen en el que se miden los ocho mejores jugadores del año. Una semana más tarde serán las finales de la Copa Davis en Bolonia, pero allí no participará Jannik, lo cual trajo cierta polémica, quien estará es Carlitos, que busca ganar la ensaladera con España.

