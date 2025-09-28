Es tendencia:
Escándalo con un top 10 en el ATP de Pekín: insultos, imitación y pedido de disculpas

Lorenzo Musetti tuvo un encontronazo con los aficionados del tenis chinos y luego utilizó sus redes sociales para explicar su mala actitud.

Por Lautaro Toschi

Lorenzo Musetti
© GettyLorenzo Musetti

Luego del US Open, la Copa Davis y la Laver Cup, el circuito se mudó a Asia, donde hay actividad en Tokio y Pekín antes del Masters 1000 de Shanghái. Lorenzo Musetti, actual número 9 del mundo, optó por jugar en la capital china y el pasado viernes protagonizó un escándalo con el público mientras jugaba su partido ante Giovanni Mpetshi Perricard, que finalmente quedó en manos del italiano por 7/6, 6/7 y 6/4.

En pleno tiebreak del segundo set, cuando sacaba con el marcador igualado en 4, el italiano perdió el punto e inmediatamente se quejó a viva voz. Lo hizo con gestos imponentes, insultando en su idioma y dando a entender que estaba molesto con el público chino presente. Inclusive, antes de sacar nuevamente imitó el sonido a tos que habría llegado desde la tribuna y lo había desconcentrado.

El pedido de disculpas

Queridos fans chinos, Me gustaría disculparme sinceramente por lo que dije con frustración ayer durante mi partido.

Mis palabras fueron dirigidas sólo a unos pocos individuos de la multitud que estaban tosiendo repetidamente y molestando al espectáculo. Nunca fueron, de ninguna manera, hechos para el pueblo chino. Ocurrió en un momento de estrés y tensión en el segundo desempate, pero aún así, esto no es excusa en absoluto. Me doy cuenta de que la forma en que me expresé fue incorrecta e inapropiada, y hirió los sentimientos de muchos fans chinos. Lo lamento profundamente y me siento muy arrepentido.

Lorenzo Musetti. (Foto: Getty).

Lorenzo Musetti. (Foto: Getty).

Siempre he admirado al pueblo chino y realmente aprecio jugar en su país. He estado volviendo a China desde 2018 y siempre me siento muy bienvenido aquí. Agradezco el increíble apoyo que recibo constantemente y por los muchos fans que tengo en China. Una vez más, lo siento de verdad.

