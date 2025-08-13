Fue entrenador de Serena Williams, ganó 10 Grand Slam y ninguneó a Djokovic y Federer: “No son los que mejor sacan”

No hay duda alguna que Roger Federer y Novak Djokovic son de los máximos exponentes del tenis a nivel mundial. Si bien el serbio sigue en actividad, los años pasan y su nivel no está en la cresta de la ola. Pero eso no quita que sea una leyenda sinigual. Algo similar ocurre con el suizo, aunque ya colgó la raqueta.

En el ámbito femenino, Serena Williams se sienta en la misma mesa que Martina Navratilova, Chris Evert y Steffi Graf. Fue de las mejores del mundo, pero al igual que Federer y Djokovic, para su ex entrenador Patrick Mouratoglou hay algo que no tienen: un buen saque.

A la estadounidense la entrenó durante una década, entre 2012 y 2022. Juntos obtuvieron 10 títulos de Grand Slam y llegaron a la cima del mundo. Pero el francés elogia a Nick Kyrgios como el mejor tenista a la hora del saque. De hecho, en su cuenta de Instagram, durante marzo de 2023, hizo un top 5 respecto a los mejores en este rubro.

“Es el mejor porque los jugadores devuelven mucho mejor en la actualidad y él, sin dudas, es el que mejor saca”, exclamó sobre el australiano nacido en Canberra. Pero también reveló que John Isner “jugó el partido más largo de la historia y no fue quebrado en más de ocho horas”, al mencionar la victoria que tuvo sobre Nicolas Mahut por 6–4, 3–6, 6–7 (7), 7–6 (3) y 70-68 en la primera ronda de Wimbledon 2010.

Serena Williams junto a Patrick Mouratoglou, quien fue su entrenador entre 2012 y 2022. (Getty Images)

En el tercer puesto colocó al estadounidense Andy Roddick, de quien sostuvo que “tenía el saque más violento y poderoso en la historia del tenis”. Y claro, en toda su carrera registró un total de 6429 aces. Cuando eligió al cuarto tenista con el mejor saque del mundo, se inclinó por Ivo Karlovic: “Con sus 2 metros y 11 centímetros de altura, hizo una gran carrera basando su juego en el servicio”, exclamó. Y cerró con Pete Sampras: “Él tenía el saque más impredecible y difícil de leer, tanto en el primero como en el segundo”,sostuvo.

¿Cuántos títulos ganó Novak Djokovic?

Desde que debutó en el circuito profesional de ATP, en 2003, Novak Djokovic suma un total de 100 títulos, incluyendo el bronce de los Juegos Olímpicos de 2008 y el oro en Paris 2024. Está cerca del récord que posee Jimmy Connors, el máximo ganador del tenis con 109 campeonatos.

¿Cuántos títulos ganó Roger Federer?

A lo largo de su carrera, la cual culminó en septiembre de 2022 tras anunciar su retiro, Roger Federer conquistó un total de 103 títulos ATP. Es el segundo tenista con más trofeos en la historia de este deporte.

