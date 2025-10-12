Gabriela Sabatini no dudó a la hora de elegir entre Sinner y Alcaraz: “Más creativo”

Carlos Alcaraz y Jannik Sinner están varios escalones encima del resto de los tenistas de la actualidad. No solamente quedó demostrado en la cantidad y calidad de títulos que consiguieron en este 2025, sino que también se puede ver claramente en el juego. Son dos animales físicos, tenísticamente tienen recursos únicos y además una consistencia que es difícil de encontrar. No es casualidad que en este 2025 hayan ganado dos Grand Slams cada uno, de los cuales tres finales fueron entre sí, con aquella de Roland Garros como una de las más memorables de todos los tiempos.

Las comparaciones son odiosas, pero inevitables. Alcaraz necesita de Sinner para ser mejor y así quedó demostrando en los meses en los que el italiano estuvo suspendido por doping, mientras que el de San Candido también necesita del murciano para sacar a relucir su mejor potencial. Quien analizó el nivel de ambos fue Gabriela Sabatini, leyenda del tenis argentino.

ver también El imponente récord de Iga Swiatek que no pudieron conseguir Serena Williams, Alcaraz ni Sinner

Sabatini eligió entre Sinner y Alcaraz

En el marco del WTA 125 de Mallorca, Gabriela Sabatini fue una de las invitadas de honor y al dialogar con la prensa le consultaron por el presente de Carlos Alcaraz y Jannik Sinner. La argentina afirmó: “El nivel de los dos es increíble, pero quizás me guste más Alcaraz porque es más creativo. Aunque reconozco que Sinner es también increíble”.

Djokovic, Sabatini y Del Potro en diciembre de 2024. (Foto: Getty).

La gran carrera de Gabriela Sabatini

Gabriela Sabatini se desempeñó como profesional entre 1985 y 1996. En esos once años logró ganar 27 títulos a nivel individual, el más destacado de ellos fue el US Open de 1990. En lo que respecta al ranking de la WTA supo ser número 3 del mundo. Más allá de las estadísticas, Gabriela logró que todo un país mantenga su pasión por el tenis luego de lo que había sido una carrera extraordinaria de Guillermo Vilas, quien hizo enamorar de este deporte a los argentinos.

ver también Valentín Vacherot, número 204 del mundo, campeón del Masters 1000 de Shanghái