Es top 10, Sinner lo aplastó en el US Open y les mandó un mensaje a Djokovic y Alcaraz: “Me voy impresionado”

Jannik Sinner está intratable en este US Open. En los cinco partidos que lleva disputados solamente cedió un solo set -ante Shapovalov en tercera ronda- y es el principal candidato para defender el título en Nueva York. El pasado miércoles pasó por encima a Lorenzo Musetti -número 10 del mundo- y se metió en semifinales, instancia en la que se verá las caras ante Félix Auger-Aliassime. Del otro lado del cuadro están Carlos Alcaraz y Novak Djokovic.

Luego del duelo por cuartos de final, Lorenzo Musetti llenó de elogios a Sinner en conferencia de prensa y dejó un mensaje para Alcaraz y Djokovic: “Me voy bastante impresionado con la actuación de Jannik, creo que sirvió muy bien y me empujó siempre hasta el límite, él es mejor que yo y hoy lo demostró. Aún así, estoy feliz de haber jugado contra él para entender un poco todas aquellas cosas en las que debo mejorar, así que espero volver a tener pronto una nueva prueba”.

Además, agregó: “Han cambiado muchas cosas desde la última vez que nos enfrentamos en un partido de tenis. Ambos hemos crecido, aunque por supuesto él se ha convertido en… honestamente, nunca me había enfrentado a alguien que me metiera tanta prisa en los intercambios, es que no había manera de tener oportunidades porque él siempre estaba ahí liderando el punto”.

Sinner y Musetti tras los cuartos de final del US Open. (Foto: Getty).

Sinner a otro nivel

Musetti también se refirió al nivel general del nacido en San Cándido: “Pienso que Jannik está a otro nivel, lo ha estado en muchas ocasiones. En el segundo set me acerqué, tenía que hacer, fue mi mejor set del partido, el set donde saqué mejor y tuve más oportunidades. Incluso tuve una bola de break que no aproveché. Con un rival como él tienes que tomar las pocas oportunidades que te da, pero esta vez yo no pude hacerlo”.

¿Cuándo y quiénes jugarán las semifinales del US Open?

En el cuadro masculino del último Grand Slam del año, las semifinales serán entre Jannik Sinner ante Félix Auger-Aliassime por un lado y Carlos Alcaraz contra Novak Djokovic del otro, las dos se disputarán el próximo viernes. Ambos encuentros serán en el Arthur Ashe Stadium por la noche. La gran final será el domingo 7 de septiembre, en el mismo estadio.

