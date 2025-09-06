Qué tiene que pasar para que Carlos Alcaraz supere a Jannik Sinner y vuelva a ser el número 1 del mundo

Por tercera vez en el año, como ya sucedió en Roland Garros y Wimbledon, Jannik Sinner y Carlos Alcaraz serán los encargados de protagonizar una nueva súper final de Grand Slam este domingo, para decidir quién se coronará campeón del US Open, pero también quién se despedirá de los Estados Unidos con el número 1 del ranking ATP.

El español, que selló su clasificación imponiéndose con autoridad a Novak Djokovic en en tres sets, tiene la gran oportunidad de asaltar este domingo el primer lugar que ocupó por última vez en septiembre de 2023. El italiano, que debió batallar más de lo previsto para vencer en cuatro sets al canadiense Félix Auger-Aliassime, intentará por su parte mantener la posición de privilegio que ostenta desde junio de 2024, en el que ya acumula 65 semanas consecutivas.

¿Qué tiene que pasar para que Carlos Alcaraz vuelva a ser número 1 del mundo?

Habiendo accedido ambos jugadores a la final del US Open, la ecuación para que Carlos Alcaraz vuelve a quedarse con el primer lugar del ranking de la ATP es sencilla: deberá imponerse a Jannik Sinner. Lo que se explica tan simplemente desde la fórmula, claro, será mucho más difícil de llevar a cabo desde la práctica.

En la última final de Grand Slam disputada entre ambos, este año en Wimbledon, el español logró quedarse con el primer set por 6-4, pero el italiano fue quien conquistó el título imponiéndose en los tres siguientes, con idéntico parcial de 6-4. Pero un mes antes, en una durísima batalla final en Roland Garros, había sido Alcaraz quien logró remontar un marcador de dos sets abajo para coronarse campeón.

Este año, en los cara a cara, Carlos Alcaraz se impuso en la final de Roland Garros y Jannik Sinner lo hizo en Wimbledon.

La única final de Grand Slam que este año no tuvo a los dos como protagonistas fue la del Abierto de Australia. En Melbourne, fue Sinner quien se quedó con el título, pero luego de vencer a Alexander Zverev por 6-3, 7-6 y 6-3. Alcaraz, por su parte, había sido eliminado por Novak Djokovic en cuartos de final.

Sinner ya palpitó la batalla

Cuando Jannik Sinner saltó a la cancha a enfrentar a Félix Auger-Aliassime, ya sabía que Carlos Alcaraz estaba esperando conocer quién de los dos sería su rival en la final. Por ello, una vez consumada su victoria en cuatro sets, el italiano palpitó por primera vez la batalla final.

“Me encantan estos retos. Me encanta ponerme en estas situaciones. Él es alguien que siempre me ha llevado al límite, lo cual es genial, porque así obtienes la mejor retroalimentación que puedes tener como jugador. Últimamente, nos hemos enfrentado bastante. Siempre que pisamos la pista, somos conscientes de más cosas, porque tanto él como yo intentamos preparar el partido tácticamente y de diferentes maneras”, comenzó diciendo.

Y agregó: “Como siempre he dicho, es fantástico para el deporte tener rivalidades y, con suerte, grandes partidos por delante. Y luego ya veremos. Soy una persona a la que le encantan estos retos, me encanta ponerme en estas situaciones y ver cómo salen las cosas”.

Alcaraz reconoció la consistencia de su rival

Aunque todavía no estaba decidido el pase de Jannik Sinner a la final del US Open, Carlos Alcaraz reconoció que el tenis del italiano se volvió cada vez más consistente, lo que en caso de enfrentarlo le supondría el mayor de los desafíos tanto a nivel técnico como físico y mental.

“Creo que físicamente he mejorado mucho, no es un secreto. Ha hablado mucho sobre ello y creo que ha sido lo más importante en estos dos años, sus partidos son muy demandantes físicamente y él puede jugar al 100 por ciento durante dos, tres o cuatro horas si hace falta, y creo que es una mejora espectacular. En mi caso, creo que mi mejora ha sido no tener estos altibajos en los encuentros y mejorar mucho fuera de pista, me tomo muy en serio los detalles para que todo sea perfecto”, analizó.