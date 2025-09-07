Es tendencia:
Sinner vs. Alcaraz por la final del US Open: horario, dónde ver por  TV y los millones que están en juego

El italiano y el español se verán las caras por tercera vez consecutiva en una final de Grand Slam, en París ganó Carlitos y en Londres lo hizo Jannik.

Por Lautaro Toschi

Jannik Sinner y Carlos Alcaraz
El mundo del tenis lo estaba y esperando y los dos mejores del mundo no fallaron. Carlos Alcaraz y Jannik Sinner se verán las caras este domingo en la gran final del US Open, el último Grand Slam del año. Los antecedentes marcan que ya se enfrentaron en el duelo definitivo de Roland Garros, donde se impuso el español tras un partido maratónico e impresionante que quedará en la historia grande de este deporte, pero también lo hicieron en Wimbledon y allí fue mejor el italiano, que lo ganó sin atenuantes.

Alcaraz va por su segundo US Open -ganó la edición de 2022- y su sexto título de Grand Slam, mientras que Sinner quiere revalidar la corona en Nueva York obtenida en 2024 y quiere conquistar su quinto Major. Ambos llegan con un gran nivel, superando obstáculos importantes, aunque la realidad es que el español todavía no cedió un solo set, mientras que el italiano perdió dos -uno ante Shapovalov y otro contra Auger-Aliassime-, aunque la realidad es que lo que más le preocupa es la molestia abdominal que padece hace unos días.

Sinner y Alcaraz se vieron por última vez las caras en la final del M1000 de Cincinnati, donde ganó el español tras el abandono del italiano. (Foto: Getty).

¿Cuándo, a qué hora y por dónde ver la final del US Open entre Sinner y Alcaraz?

La gran final del US Open 2025, a disputarse en el Arthur Ashe Stadium entre Carlos Alcaraz y Jannik Sinner comenzará a partir de las 15 horas -de Argentina- y se podrá ver a través de la pantalla de ESPN, así como también en Disney+. Las entradas están agotadas y se espera la presencia de unas 25 mil personas en el estadio para ver a los dos mejores del mundo jugar uno de los partidos más emocionantes del año.

El número 1 del mundo y un premio millonario en juego

Alcaraz y Sinner no solamente jugarán por ganar el último Grand Slam del año, sino que quien sea campeón será número 1 del mundo a partir del próximo lunes. Si el italiano se consagra lo mantendrá, pero si es el español el que lo consigue, recuperará su lugar de privilegio. Por otro lado, el campeón del US Open 2025 se llevará nada más y nada menos que 5 millones de dólares, el mayor premio entregado en torneos oficiales.

