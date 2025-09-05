La leyenda del tenis que ganó 11 Grand Slam, fue el gran rival de Vilas y reveló que padece una dura enfermedad: “Psicológicamente difícil”

El tenis tuvo diferentes reyes en cada una de sus épocas. En la actualidad, la disputa pasa entre Jannik Sinner y Carlos Alcaraz, unos años atrás batallaron como leyendas Djokovic, Nadal y Federer, antes fueron Sampras y Agassi, pero en los 70 fueron los años de Bjorn Borg, un sueco capaz de hacer lo que quería, sobre todo en polvo de ladrillo y césped. No es casualidad que haya ganado sus once títulos de Grand Slam en esas superficies: seis en Roland Garros y cinco en Wimbledon. Hay que destacar que alcanzó cuatro veces la final del US Open, pero nunca pudo ganarlo.

Borg dejó su huella, sobre todo por lo realizado a fines de los 70, pero también a comienzos de los 80, antes que lleguen los McEnroe, Wilander y Edberg a batallar por la corona de ser el mejor del mundo. Una vez que se retiró siguió vinculado al mundo del tenis, inclusive durante muchos años fue capitán del equipo europeo de la Laver Cup, un certamen exhibición que enfrenta a un equipo de Europa contra otro del resto del mundo. Borg ocupó el rol de capitán hasta la edición de 2024.

Borg tras coronarse campeón en Wimbledon 1976. (Foto: Getty).

Borg contó que padece una dura enfermedad

Bjorn Borg, de 69 años, sacará su autobiografía, la cual se titula Heatbeat y allí revelará en detalle que padece cáncer de próstata, del cual se operó en el año 2024, mientras todavía ejercía el rol de capitán del equipo europeo en la Laver Cup. Así lo relató el sueco: “Soy un nuevo adversario en el cáncer. Voy a vencerlo. No me voy a rendir. Lucho como si cada día fuera la final de Wimbledon. Y esas suelen salir bastante bien. Psicológicamente muy difícil, porque ¿quién sabe lo que va a pasar?”.

Además, agregó: “El cáncer fue extremadamente agresivo. Ahora mismo no tengo nada. Pero cada seis meses tengo que ir a hacerme revisiones. Todo el proceso no es nada divertido. Pero estoy bien. Y me siento muy bien”. Cabe destacar que Borg se operó en el año 2024.

Bjorn Borg en Wimbledon 2025. (Foto: Getty).

Borg vs. Vilas: una de las grandes rivalidades del tenis

Si bien Guillermo Vilas es cuatro años mayor que Bjorn Borg, compartieron muchos años de carrera en el circuito. Ambos peleaban por lo mismo y la competencia era muy dura ya que los dos eran de los mejores de la época. El historial marca una clara ventaja del sueco sobre el argentino: Borg se impuso en 17 oportunidades y Vilas lo hizo en cinco. Una vez que dejaron la actividad profesional, consolidaron una gran amistad que se mantiene hasta los días que corren.

