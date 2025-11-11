Toni Nadal comparó a Sinner con Djokovic y propuso una medida para mejorar el tenis actual: “Menos violento”

Si Rafael Nadal llegó a ser el gigante que fue en el tenis, en gran parte fue gracias a su tío Toni, quien lo acompañó desde chico y se mantuvo a su lado en gran parte de su carrera. Si bien dejó de ser su entrenador en 2017, la realidad es que siempre siguieron unidos y eso quedó demostrado en el hermoso homenaje que le hizo Roland Garros a su máximo campeón en este 2025. Allí, Rafa le dedicó unas muy lindas palabras a su tío y puso en valor su aporte.

Si por algo se caracterizó Toni Nadal a lo largo de su vida fue en hablar sin pelos en la lengua y eso hizo con La Gazzetta dello Sport en medio de las ATP Finals. Allí, Toni cuestionó al tenis actual: “Diría que el problema no es tanto el calendario, sino que la pelota va demasiado rápida. No es una cuestión de cantidad, sino de intensidad y violencia del golpe”.

Además, agregó: “Ya no hay jugadores tácticos, como Coria o Gaudio, que buscaban construir el punto, ahora solo se golpea fuerte a la bola. Por tanto, cuando le pegas así de dura, cuando llegas rápido a la bola, frenas y sales todo el rato, pones el cuerpo al límite y se lesiona. Creo que habría que ralentizar el juego”.

La solución que propuso es algo exótica: “Lo solucionaría con raquetas más pequeñas. Sería más fácil para los inexpertos y más complicado para los profesionales. El juego sería menos violento. La belleza del tenis está en el gesto. Cuando jugaban McEnroe o Nastase, todo era la mano, el gesto. El tenis es el único deporte que se inicia con un penalti. Si sacas bien, el adversario no juega”.

Aunque aclaró que las autoridades nunca lo analizarían: “No se harán esos cambios porque a los dirigentes les interesa solo los jugadores Top. Por ello, prefieren que todo se quede tal y como está”.

Toni y Rafa Nadal en Wimbledon 2017. (Foto: Getty).

Toni Nadal comparó a Sinner con Djokovic

El español afirmó: “Creo que Nole es un poco más completo. Sinner tiene más velocidad de pelota en el golpe, y Djokovic un poco más de mano. Tienen en común que imponen un ritmo alto de juego y tienen un control de bola excepcional con movimientos de altísimo nivel. Jannik siempre juega con un patrón de juego muy definido: impone un ritmo alto de juego para que no le puedan seguir el ritmo”.

Su candidato en las ATP Finals

“Creo que los dos grandes favoritos son Carlos y Jannik. En Turín, el italiano puede estar un poco por delante ya que a Carlos no le gusta demasiado esta superficie tan rápida. Será un torneo para no perdérselo”, completó Toni Nadal.

