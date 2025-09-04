Es tendencia:
logotipo del encabezado
Seleccion Ecuador

Todos titulares: Las posibles bajas de Ecuador para el partido contra Argentina

La Selección de Ecuador deberá cuidar a varios jugadores de cara al partido ante Paraguay o podrían ser bajas sensibles contra Argentina.

Por Gustavo Dávila

Todos titulares: Las posibles bajas de Ecuador para el partido contra Argentina. Foto: Getty.
Todos titulares: Las posibles bajas de Ecuador para el partido contra Argentina. Foto: Getty.
¡Cambios en Barcelona! Los cuatro nombres que suenan para reemplazar a Rescalvo

ver también

¡Cambios en Barcelona! Los cuatro nombres que suenan para reemplazar a Rescalvo

¡Camisetazo en el Astillero! Emelec iría por dos jugadores de Barcelona

ver también

¡Camisetazo en el Astillero! Emelec iría por dos jugadores de Barcelona

La Selección de Ecuador enfrenta a Paraguay en esta fecha FIFA pero debe ver de reojo también el partido final contra Argentina. La ‘Tri’ tiene varios jugadores que en caso de ver amarilla hoy, serán baja contra Argentina.

Tres titulares deberán cuidarse en Asunción, estos son Moisés Caicedo, Joel Ordóñez y Gonzalo Plata. Si alguno de ellos es amonestado, se perderá el cierre de Eliminatorias contra Argentina.

A la lista se suman Kendry Páez y Jhon Mercado, ambos son suplentes pero en varias ocasiones Beccacece les ha dado minutos. Paéz es uno de los únicos dos volantes ofensivos que llamó Beccacece.

La Tri juega con la comodidad de estar ya clasificada a la Copa del Mundo 2026 pero con la necesidad de sumar al menos una victoria en esta doble fecha para aspirar meterse al bombo 2 del sorteo.

El once de Ecuador para jugar contra Paraguay estaría formado por: Galíndez; Estupiñán, Hincapié, Pacho, Ordóñez; Caicedo, Vite, Castillo; Angulo, Valencia, Plata.

Fue de las sorpresas de la lista de Ecuador y ahora sería titular en Paraguay

ver también

Fue de las sorpresas de la lista de Ecuador y ahora sería titular en Paraguay

Moisés Caicedo se mandó una jugada de crack en el partido de Ecuador vs. Venezuela.

Moisés Caicedo también es figura de la Selección de Ecuador y podría ser baja contra Argentina.

Publicidad
¡BOMBAZO en LigaPro! Independiente del Valle facturará $14 MILLONES en solo siete días 

ver también

¡BOMBAZO en LigaPro! Independiente del Valle facturará $14 MILLONES en solo siete días 

¿A qué hora juegan Ecuador vs Paraguay?

El partido entre Paraguay y Ecuador comenzará desde las 18H30 (Ecuador). Hay diferentes canales para seguir el partido.

Las estadísticas de Beccacece como DT de la Selección de Ecuador

Al frente de la Selección de Ecuador, Sebastián Beccacece ha dirigido un total de 10 partidos, todos oficiales por Eliminatorias. En este periodo, el entrenador ha conseguido 4 victorias, 5 empates y 1 derrota. Clasificó a ‘La Tri’ al mundial 2 fechas antes del cierre de la clasificatoria.

¡Alarma en Liga de Quito! Titular confiesa públicamente que se quiere ir del club

ver también

¡Alarma en Liga de Quito! Titular confiesa públicamente que se quiere ir del club

Encuesta

¿Debería Ecuador guardar estos jugadores para enfrentar a Argentina?

YA VOTARON 0 PERSONAS

Publicidad
gustavo dávila
Gustavo Dávila
Lee también
El insólito culpable del mal momento de Enner Valencia según Beccacece
Eliminatorias de Conmebol

El insólito culpable del mal momento de Enner Valencia según Beccacece

Gustavo Alfaro le pega a la Selección de Ecuador: "Las ingratitudes duelen"
Fútbol de Ecuador

Gustavo Alfaro le pega a la Selección de Ecuador: "Las ingratitudes duelen"

Fue de las sorpresas de la lista de Ecuador y ahora sería titular en Paraguay
Fútbol de Ecuador

Fue de las sorpresas de la lista de Ecuador y ahora sería titular en Paraguay

Ancelotti explicó por qué no convocó a Neymar: ''Sé el problema que ha tenido''
Eliminatorias de Conmebol

Ancelotti explicó por qué no convocó a Neymar: ''Sé el problema que ha tenido''

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Better Collective Logo