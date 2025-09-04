Todos titulares: Las posibles bajas de Ecuador para el partido contra Argentina

ver también ¡Cambios en Barcelona! Los cuatro nombres que suenan para reemplazar a Rescalvo

ver también ¡Camisetazo en el Astillero! Emelec iría por dos jugadores de Barcelona

La Selección de Ecuador enfrenta a Paraguay en esta fecha FIFA pero debe ver de reojo también el partido final contra Argentina. La ‘Tri’ tiene varios jugadores que en caso de ver amarilla hoy, serán baja contra Argentina.

Tres titulares deberán cuidarse en Asunción, estos son Moisés Caicedo, Joel Ordóñez y Gonzalo Plata. Si alguno de ellos es amonestado, se perderá el cierre de Eliminatorias contra Argentina.

A la lista se suman Kendry Páez y Jhon Mercado, ambos son suplentes pero en varias ocasiones Beccacece les ha dado minutos. Paéz es uno de los únicos dos volantes ofensivos que llamó Beccacece.

La Tri juega con la comodidad de estar ya clasificada a la Copa del Mundo 2026 pero con la necesidad de sumar al menos una victoria en esta doble fecha para aspirar meterse al bombo 2 del sorteo.

El once de Ecuador para jugar contra Paraguay estaría formado por: Galíndez; Estupiñán, Hincapié, Pacho, Ordóñez; Caicedo, Vite, Castillo; Angulo, Valencia, Plata.

ver también Fue de las sorpresas de la lista de Ecuador y ahora sería titular en Paraguay

Moisés Caicedo también es figura de la Selección de Ecuador y podría ser baja contra Argentina.

Publicidad

Publicidad

ver también ¡BOMBAZO en LigaPro! Independiente del Valle facturará $14 MILLONES en solo siete días

¿A qué hora juegan Ecuador vs Paraguay?

El partido entre Paraguay y Ecuador comenzará desde las 18H30 (Ecuador). Hay diferentes canales para seguir el partido.

Las estadísticas de Beccacece como DT de la Selección de Ecuador

Al frente de la Selección de Ecuador, Sebastián Beccacece ha dirigido un total de 10 partidos, todos oficiales por Eliminatorias. En este periodo, el entrenador ha conseguido 4 victorias, 5 empates y 1 derrota. Clasificó a ‘La Tri’ al mundial 2 fechas antes del cierre de la clasificatoria.

ver también ¡Alarma en Liga de Quito! Titular confiesa públicamente que se quiere ir del club

Encuesta¿Debería Ecuador guardar estos jugadores para enfrentar a Argentina? ¿Debería Ecuador guardar estos jugadores para enfrentar a Argentina? YA VOTARON 0 PERSONAS

Publicidad