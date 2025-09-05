¡Y es ídolo de Leo! El histórico de Ecuador que fue a ver a Messi en su partido de despedida

ver también ¡¿Reemplazo de Beccacece?! Ofrecen a DT campeón de Champions a la Selección de Ecuador

Esta jornada de Eliminatorias CONMEBOL tuvo la despedida de Lionel Messi del camino clasificatorio con la Selección de Argentina. El astro se despidió con su gente en el Más Monumental y presente estuvo un histórico del fútbol ecuatoriano.

Damián Manso estuvo entre los presentes y colgó una foto en sus redes sociales con un mensaje para el argentino. “No nos lo podíamos perder por nada del mundo. Estamos contigo y te bancamos Lionel. Con cariño, Damián”, publicó en su cuenta de Instagram.

Justamente Damián Manso es uno de los jugadores favoritos de Messi, en una entrevista declaró que seguía al ‘Piojo’ cuando este jugaba en Newells Old Boys, club del cual Messi es hincha.

Manso fue campeón de Argentina con Newells en el 2004, tres años más llegaría a Liga de Quito donde fue campeón ecuatoriano y de la Copa Libertadores 2008 siendo figura.

Damián Manso – foto en Argentina.

Los números de Messi en Eliminatorias con la Selección Argentina

Si el de este jueves efectivamente fue el último partido de Lionel Messi con la camiseta de la Selección Argentina por Eliminatorias –ya que se confirmó que no viajará para enfrentar a Ecuador el martes-, el astro argentino dejará dicha competencia como el jugador con más partidos disputados y más goles convertidos en la historia.

