Hasta el momento el fichaje más llamativo en el mercado nacional de refuerzos de cara al torneo Apertura 2022 de la Liga MX es la incorporación del lateral derecho Alan Mozo a las Chivas del Guadalajara procedente de los Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Además de ser reconocido por sus desbordes sobre el costado derecho y de enviar centros precisos y peligrosos cuando trabajó bajo el mando de Andrés Lillini en Pumas y por tener un margen de mejora en labores defensivas, Alan Mozo ha sido identificado por verse involucrado en situaciones de indisciplina que desataron la polémica en su entorno.

En una entrevista con ESPN, Alan Mozo apuntó que los acontecimientos controversiales que ha protagonizado y lo han alejado de la selección mexicana lo han transformado en una mejor persona: "Cualquier persona se ha equivocado, es parte del ser humano. Llamé la atención y eso me forjó como persona y quiero decirles que tiene mi mejor versión".

Señalado y castigado en Pumas por haber asistido a fiestas y de hacerse expulsar en algunos partidos, Alan Mozo señaló que fue criticado en exceso y de manera injustificada. "Todo en estos días se saca de contexto. Jamás me preguntaron lo que pasó, pero no lo minimizo, aprendí mucho de eso, por algo pasan las cosas y estoy seguro que eso me vino para bien. Aprendí, estoy contento, en una etapa importante. Chivas siempre tiene que aspirar a lo más grande y para eso nos estamos preparando".

De los asuntos extracancha y de las sanciones que recibió en Pumas, Alan Mozo salió fortalecido y ahora está enfocado en ganar partidos y títulos con las Chivas del Guadalajara. "Aprendí a valorar muchas cosas, que somos un ejemplo, no significa que no nos podamos equivocar. Aprendí a valorar el día a día, donde estoy, jugar futbol y haber cumplido mi sueño, la verdad es que me siento feliz, la adaptación ha sido buena y estoy agradecido, emocionado y listo para demostrar a qué vine".