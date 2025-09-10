Los caminos de Franco Colapinto y Williams podrían volver a cruzarse más temprano que tarde. El piloto argentino debutó en la Fórmula 1 en dicha escudería y dejó grandes actuaciones antes de pasar a Alpine en la temporada 2026. Precisamente ahora se está discutiendo su continuidad en el equipo francés para la próxima temporada y, en medio de esta evaluación, Williams vuelve a aparecer como una opción firme.

El argentino no ha podido destacar con el A525, el peor coche de la parrilla con diferencia, pero en lo que respecta a la batalla interna se ha pueso a la par de Pierre Gasly e incluso lo ha superado en los últimos Grandes Premios. El francés firmó una renovación hasta 2028, pero en Alpine no están seguros todavía de continuar con Franco pese a que no le han brindado un coche a la altura.

En medio de la incertidumbre, Williams se postula como una posibilidad para Colapinto. Y es que Red Bull Racing estaría interesado en contratar nuevamente a Alex Albon ante el pésimo rendimiento de Yuki Tsunoda. El tailandés ya sabe lo que es ser compañero de Max Verstappen y desde el equipo de las bebidas energéticas creen que su aporte podría ser bueno ahora que es más maduro, con el valor agregado de que el 51% de las acciones de la escudería es de ese país, región que a su vez está luchando por tener un Gran Premio en el calendario.

Así lo explicó Juan Cruz Álvarez, expiloto argentino que ayudó a Colapinto a construir su carrera en Europa y que suele ser una voz autorizada cuando de Franco se trata. “Los dos pilotos junior de Red Bull están mostrando que aún no están listos para el salto”, asegura Álvarez en su cuenta de X. Y completa: “Hadjar en este momento junto a Verstappen podría arruinar el mejor projecto RB junior de los últimos años y Albon ya lo hizo bien cuando estuvo al lado de Max”.

Guiños de Williams a Franco Colapinto

Justo en medio de estos rumores, Williams le ha dedicado varios posteos a Franco Colapinto en redes sociales recordando momentos vividos del argentino con la escudería. Además, un dato curioso es que la madre del piloto fue a votar este fin de semana con un casco que utilizaba Colapinto en Williams. ¿Casualidad o mensaje oculto?

